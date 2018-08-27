Samanyolu Haber /Gündem / İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı /27 Ağustos 2018 10:49

İskenderun'da kız kaçırma kavgası: 3 ölü, 4 yaralı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 'kız kaçırma' meselesi yüzünden bir araya gelen taraflar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

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İskenderun'da İsmet Yılmazer'e ait evde, 'kız kaçırma' meselesi yüzünden taraflar, konuşmak için bir araya geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada İsmet Yılmazer olay yerinde yaşamını yitirdi, oğlu ve gönüllü köy korucusu Ali Yılmazer, akrabaları Mehmet Yılmazer, Mustafa Yılmazer, Hüseyin Yılmazer ve Hasan Güllü ile İsa Ocak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak tedaviye alınan yaralılardan Ali Yılmazer ve İsa Ocak da doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Diğer yaralıların durumunun ise ciddiyetini koruduğu bildirilirken, polis ekipleri, ilçede güvenlik önlemi aldı.
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