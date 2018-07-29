Samanyolu Haber /Gündem / İşkence ile ölüme sadece görev yeri değişikliği /29 Temmuz 2018 08:32

İşkence ile ölüme sadece görev yeri değişikliği

Ulaş Yurdakul’un işkenceyle öldürüldüğü Balıkesir Cezaevi müdürünün görev yeri değişti

SHABER3.COM

Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda adli hükümlü olarak kalırken diğer mahkumlar tarafından işkence edilerek öldürülen Ulaş Yurdakul’un ölümüne ilişkin davada yargılanan cezaevi 1. müdürü Bekir K. kanun hükmünde kararname ile Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfa Kurumu’na sürüldü. Bekir K. ayrıca Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Denetim görevini ihmal ve zimmet’ suçunu işlediği iddiasıyla yargılanıyor.

Bakanlık önerdi

Balıkesir L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda sürülen birinci müdürü Bekir K. için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Başkontrolörlüğü’nün raporunda başka bir kuruma atanması önerildi. Ayrıca Sorumlu Başmemur Mustafa B’nin da başka bir kurumda mesaisinin sürdürmesi kanaatine varıldı. Mustafa B. de Tarsus Cezaevi’ne gönderildi. Geçen günlerde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ilişkin çıkarılan kararnamede Bekir K. ve Mustafa B.’in görev yeri değişti.

Aileyi suçlamıştı

Kepsut Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında açılan davada ifade veren Bekir K. mağdur durumda olduğunu belirterek Yurdakul ailesinin tazminat için dava açtıklarını söylemişti.
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