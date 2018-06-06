Samanyolu Haber /Gündem / İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli? /06 Haziran 2018 01:57

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

AKP Rejiminde işkence iddiaları bir türlü bitmiyor.....

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

AKP'nin ihraç ettiği Diyarbakır eski Ağır Ceza Hakimi Ramazan Güzel, işkence mağdurları ve yakınlarının izlemeleri gereken hukuki süreçleri adım adım anlattı... 
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İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

İşkence ile hukuki mücadelede nelere dikkat edilmeli?

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