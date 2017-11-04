Samanyolu Haber /Gündem / İşkence Adli Tıp raporu ile tespit edildi ama polisler hakkında işlem yok /04 Kasım 2017 18:54

İşkence Adli Tıp raporu ile tespit edildi ama polisler hakkında işlem yok

Üniversite öğrencisi Mehmet S. Bursa’da geçen yıl, emniyet binasını gözetlediği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyette, işkence gördüğünü söyleyerek suç duyurusunda bulunan Mehmet S.’nin 4 ay tutuklu olarak yargılandığı örgüt davası ise bir yıl sonra beraat ile sonuçlandı. Mahkeme, dosyada cezalandırmaya yeterli delil elde edilemediğine hükmetti. Polislerin işkence dosyası ise faili meçhule gönderilerek kapatıldı.

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Mehmet S., 4 Mayıs 2016’da, Emniyet Müdürlüğü yakınlarında, yolda yürürken gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü. Burada 4 gün tutulan ve avukat yardımı alması engellenen Mehmet için Baronun atadığı CMK avukatı ise ifade tutanağını imzalamaktan başka bir işlem yapmadı. Emniyette susma hakkını kullanan S., PKK üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı. Dosyasına gizlilik kararı konuldu. Tutuklandıktan sonra, ailesinin ulaştığı avukatlarla cezaevinde görüştü. Emniyette yaşadıklarını anlattı. Avukatları, polisler hakkında işkence iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

İŞKENCE ADLİ TIP RAPORUNA GİRDİ

Bunun üzerine başlatılan savcılık soruşturması kapsamında Mehmet S., Adli Tıp’a sevk edildi. S.’nin Adli Tıp raporundaki ifadesi şöyle:

“İlk gün 2-3 kişi geldi. Tokatlarla vurmaya başladı. Bodrum katına indirilirken başıma çuval geçirildi. Bilerek duvarlara çarpa çarpa götürüldüm.  Sonra bir odaya alındım. Başımda çuval varken boynumu nefessiz bırakacak kadar sıktılar. Bayılacak gibi olunca sıkmayı bıraktılar. Sonra beni yere yatırdılar. Ellerim arkadan bağlıydı. Metal olduğunu tahmin ettiğim boru gibi bir cisimle tacizde bulundular. Cismin makatıma girdiğini hissettim. Muayeneye götürdüklerinde tacizde bulunduklarını söylemeye korktum. Bir daha yaparlar diye korktum.”

Raporun sonuç bölümünde, ise izlerden birinin, mağdurun travmatik eylem ifadesiyle uyumlu olduğu belirtildi.

Bu arada Fomara Emniyet Müdürlüğü çevresinde gözetleme yaptığı, PKK üyesi olduğu, polisten kaçtığı iddia edilen Mehmet S. 28 Mart 2017’de beraat etti.

İŞKENCECİLERDEN HİÇ İFADE ALINMADI

Mehmet beraat etti ama uğradığı işkencelere ilişkin soruşturmada sonuçsuz kaldı. Mehmet S.’nin avukatı Umut Beyaz, işkence soruşturmasını yürüten savcının, hiçbir polisin ifadesini almadan dosyayı faili meçhule gönderdiğini belirtti. Beyaz, “Polisler hakkında soruşturma açıldı ama hiçbir işlem yapılmadı. Sürüncemede bırakıldı, dosya kapatılmış oldu” dedi.
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