İsimsiz AKP yöneticisi Reuters'e konuştu: Oylarımız %32-35 aralığına düştü

Reuters'a konuşan AKP'li iki kaynak, partinin kendi içinde yaptırdığı iki araştırmaya göre, oy oranının yüzde 32 ile 35 aralığına düştüğünü söyledi.







AKP'li yetkililerin kararsız yüzde 30'luk kesimi bu rakamlara dahil etmediği de belirtildi.





Bu arada Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi de 31 Mart 2019 yerel seçimlerine ilişkin yaptığı son kamuoyu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.





Konsensus'ün İstanbullulara, "Bu pazar bir yerel seçim olsa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.





Anket sonucuna göre, araştırmaya katılanların yüzde 40,7'si AK Parti'ye, yüzde 33,6'sı CHP'ye, yüzde 6,4'ü MHP'ye, yüzde 4,7'si HDP'ye ve yüzde 4,1'i İYİ Parti'ye "adaydan bağımsız" olarak oy vereceklerini belirtti.





AKP 2014 yerel seçimlerinde yüzde 43 alırken en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 25'lerde kalmıştı.





AKP Ankara'yı kaybedebilir







Partili kaynakların Reuters'a yaptığı açıklamaya göre, AKP potansiyel olarak Ankara'yı kaybetme riskiyle karşı karşıya. İstanbul'da ise çok ciddi bir muhalefetle karşılaşacak.





AKP'li üst düzey bir yetkili, aynı haber ajansına verdiği demeçte, "Partimize destek, yüzde 32-35 civarında Bu da beklentilerimizin oldukça altında, Ancak henüz seçim kampanyasının başındayız ve kararsızları ikna etmek için çalışacağız." ifadelerini kullandı.





"Ankara'daki durum pek iyi değil. Diğer büyük şehirlerde de benzer durumla karşı karşıya kalabiliriz." diyen yetkili, Türkiye'nin ticari başkenti İstanbul'da nispeten iyi olduklarını sözlerine ekledi.





Bir diğer AKP'li yetkili de partinin yaptırdığı iki kamuoyu araştırmasının da kendilerini yüzde 35'in altında gösterdiğini dile getirdi.





AKP'ye olan destek geçen yılki cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yüzde 52,59'du.





Anketlerdeki çarpıcı sonuçlar kimi bölgelerde adaylara kimi bölgelerde ise partilere göre şekilleniyor.







Türkiye uzmanı Gareth Jenkins'e göre 31 Mart seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir prestij meselesi. "Geçmişte gerek duymadığı ittifakı son iki seçimde diğer partilerle kurmak zorunda kaldı." diyen Jenkins, "İttifaka rağmen bu kez Ankara ya da İstanbul'u kaybederse, siyasi kariyerinin yıprandığı anlamına gelecektir. Uzun ve yavaş bir düşüş olabilir, ancak günün sonunda bir düşüş." demektir diye konuştu.





Konsensus'a göre Binali Yıldırım yüzde 53 alacak





AKP'nin İstanbul adayı eski Başbakan ve şimdiki Meclis Başkanı Binali Yıldırım. CHP'nin adayı ise Ekrem İmamoğlu. Reuters'a göre Yıldırım'ın İmamoğlu'na göre şansı, rakibinin çok tanınmıyor oluşu.





Bu arada Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi'nden Murat Sarı'ya göre, Binali Yıldırım yüzde 53, Ekrem İmamoğlu yüzde 46 oy alacak.



