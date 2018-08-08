Samanyolu Haber /Gündem / İşimizi istiyoruz eylemi yapanlara mahkemeden 'meydana yaklaşmama' cezası /08 Ağustos 2018 13:45

İşimizi istiyoruz eylemi yapanlara mahkemeden 'meydana yaklaşmama' cezası

Mahkeme, KHK ile ihraç edilmelerine karşı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda 'İşimizi geri istiyoruz' diyerek eylem yapan eylemcilerin meydana 200 metreden fazla yaklaşmasını yasakladı.

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Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre İstanbul’da bulunan Bakırköy Meydanı’nda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilmelerine karşı eylem yapan Selvi Polat ve Nursel Tanrıverdi 6 Ağustos’ta gözaltına alındı. Dün adliyeye getirilen bu kişiler ifadelerinin ardından “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma” iddiasıyla tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliği, Polat ve Tanrıverdi’yi adli kontrolle serbest bırakırken Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109. Maddesi 3. fıkra l bendine gereğince kamu davası açılıp savunması alınıncaya kadar Bakırköy Meydanı’na 200 metreden fazla yaklaşması yasakladı.

Kararı “skandal” olarak niteleyen Avukat Ferdi Yamar, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya dönük bir karardır. Sözde OHAL’in kaldırıldığı söyleniyor ama bireylerin özgürlüklerine, yaşamlarına müdahale eden bir karardır” dedi.
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