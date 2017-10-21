Samanyolu Haber /Gündem / 'İşimi geri istiyorum demenin bir bedeli var' /21 Ekim 2017 10:24

'İşimi geri istiyorum demenin bir bedeli var'

KHK ile işinden olan ve başlattıkları açlık grevinin 226. gününde tahliye edilen Semih Özakça "Kendi tahliyeme sevinemedim. Nuriye'nin (Gülmen) hâlâ içeride olmasına öfkeliyim" dedi.

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Cumhuriyet'in haberine göre tahliyesinin ardından evinde açıklama yapan Özakça, " 'Nuriye-Semih' demenin, 'işimi geri istiyorum' demenin bir bedeli var ülkemizde. Bu bedeli biz eksiksiz ödeyeceğiz ama sonunda mutlaka biz kazanacağız” diye konuştu. Gülmen’in tahliye edilmemesine öfkelendiğini söyleyen Özakça, kendi tahliyesine sevinemediğini ifade etti.

151 gün sonra cezaevinden çıkan Özakça şunları kaydetti: "Bizim direnişimiz işimize geri dönme talepliydi ve hale bu talebimiz sürüyor. Bizler emekçiyiz, eğitimciyiz. İşten atılan binleriz. Biz sadece kendimiz için direnmedik. ‘İşimize döndüğümüzde açlık grevimizi bitiririz ama emekçilerin direnişi devam edecektir’ dedik. Ancak gündem olduktan sonra, halkta bir karşılığı olduğu için tutuklandık. Bu tabii ki iktidarın politikalarını rahatsız eden bir direniş olduğu için tutuklandık. İktidar bizim üzerimize çok büyük oyunlar oynamaya çalıştı ve hala aynı şekilde devam ediyor.
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