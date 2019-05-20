Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'ten 14 ülke için canlı bomba talimatı! Türkiye de hedefte /20 Mayıs 2019 09:15

IŞİD'ten 14 ülke için canlı bomba talimatı! Türkiye de hedefte

Terör örgütü IŞİD, ‘hedefte’ olduğunu iddia ettiği 14 ülke için yeni canlı bomba siparişi verdi. Hedef alınan ülkeler arasında Türkiye'de bulunuyor. IŞİD elebaşılarından Ebu Hamza imzalı mektupta örgüt sorumlularından Ebu Malik’e “36 canlı bomba hazırla” talimatı iletiliyor.

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Terör örgütü IŞİD 36 canlı bombayı sahaya sürdü. Örgütün sözde Dış İlişkiler Sorumlusu Ebu Hamza tarafından canlı bomba eğitim sorumlusuna gönderilen talimat ortaya çıktı.

Belgeye göre IŞİD'li Ebu Hamza, örgütün 'Tefhih' (bomba eğitim) birim sorumlusu Ebu Malik'e "En kısa sürede 36 Ameliye İstişhadi (İntihar Eylemcisi) hazırlansın" emri veriyor.

İntihar eylemcilerinin Irak üzerinden 14 farklı ülkeye gönderileceği belirtiliyor. Bu 14 ülke arasında Libya, Cezayir ve Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise birkaç Asya ülkesi ile Avrupa Birliği ülkeleri
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