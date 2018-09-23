Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'li terörist, üniversite hastanesinde tedavi görürken yakalandı! /23 Eylül 2018 11:27

IŞİD'li terörist, üniversite hastanesinde tedavi görürken yakalandı!

Adana'da, 'Ebu Eyup' kod adlı IŞİD'li terörist Ahmet İsa (24) tedavi için geldiği hastanede yakalandı. Kentte çeşitli hastanelerde tedavi gören, bir ayağı da kesilen IŞİD'in celladının, kesilmiş insan başlarının önünde fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı.

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Suriye'de radikal İslamcı terör örgütü IŞİD saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollarla Türkiye'ye giren 'Ebu Eyüp' kod adlı Ahmed İsa, Adana'da tedavi gördüğü hastanede yakalandı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'de IŞİD saflarında savaşırken 2015'te bombalı saldırıda yaralanan ve 2017'de kaçak yollardan Türkiye'ye giren 'Ebu Eyüp' kod adlı Ahmed İsa'nın (24) hastanede tedavi gördüğünü belirledi.

Ekipler, bombalı saldırıda ayağını kaybeden İsa'yı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi ortopedi servisinden taburcu edilirken gözaltına aldı.

İsa'nın, eski rap sanatçısı olan ve 'Ebu Talha Al Almani' adını alarak  IŞİD'e katıldıktan sonra öldürülen Alman vatandaşı Denis Mamadou Gerhard Cuspert'in 100 kişilik 'Ketübetül Eyyub el Ensari' grubundan olduğu tespit edildi. Ahmed İsa'nın, incelenen cep telefonunda, demir parmaklıklara asılan 3 kesik başın önünde 4 kişiyle kalaşnikofla poz verdiği fotoğrafın yer aldığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa, polisin yardımıyla tekerlikle sandalyeyle getirildiği Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. İsa, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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