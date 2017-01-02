IŞİD'in yeni hedefi İstanbul Üniversitesi mi?





2016’nın Kasım ayında "cihatçı" sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve IŞİD’in Türkiye’yi işgal etme kararını uyuyan hücrelerine iletmek üzere hazırlanan görseller 1 Ocak 2017 Reina Katliamı sonrası yeniden gündemde.













2016 yılında IŞİD Türkiye’yi tehdit ederek uyuyan hücrelerine ve militanlarına ülkenin huzurunu bozacak eylem çağrısında bulunmuştu. Hazırlanan görsellerin birinde İstanbul boğazı, diğerinde ise İstanbul Üniversitesi’nin vurgulanması dikkat çekiyor.













İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDEN AÇIKLAMA





IŞİD'in İstanbul Üniversitesi'ni hedef aldığını gösteren görselin sosyal medyada gündeme gelmesi üzerine üniversite yönetiminden açıklama yapıldı.





İstanbul Üniversitesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Değerli öğrencilerimiz; güvenliğinizi tehdit edebilecek her konu, güvenlik makamlarına bildirilmiş ve gerekli tüm önlemler alınmıştır" denildi.





İşte o mesaj:















