Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD'in elinde Suriye'de 4 km karelik alan kaldı /28 Ocak 2019 21:39

IŞİD'in elinde Suriye'de 4 km karelik alan kaldı

Suriye Demokratik Güçleri (QSD) IŞİD'in elinde sadece 4 kilometre karelik alan kaldığını duyurdu.

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ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon'un desteğiyle Suriye'de uzun süredir operasyon yürüten Suriye Demokratik Güçleri son olarak Susah kasabasını IŞİD'den temizlemişti.

Suriye'nin Irak sınırına yakın bölgelerinde devam eden operasyonda sona yaklaşıldı. 

AFP'ye konuşan QSD komutanlarından Heval Roni, "Coğrafi olarak konuşursak, Baghuz'dan Irak sınırına kadar IŞİD kontrolü altında yalnızca dört kilometre kaldı" dedi. Roni, IŞİD’in üst düzey komutanlarının söz konusu bölgede bulunduklarını tahmin ettiklerini de belirterek, "Ancak tam olarak kim olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Heval Roni, öldürüldüğü iddia edilen IŞİD lideri hakkında ise "Ebu Bekir El Bağdadi hakkında hiçbir şey duymadık" diye konuştu. 
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