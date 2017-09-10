'IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var'

Alman yetkililer, IŞİD'in elinde herhangi bir kişinin bilgileriyle doldurulabilecek 11 bin boş Suriye pasaportu olduğunu açıkladı.





Bild am Sonntag'ın haberine göre cihatçıların elindeki gerçek pasaportların, sahte kimlik yaratmak için değerli bir araç olduğu belirtiliyor.





Alman güvenlik güçleri 18 binin üzerinde boş pasaportun Suriye hükümetine ait yerlerden çalındığını düşünürken, bunlardan 11 bininin IŞİD'in elinde olduğu, diğerlerininse başka örgütlerce ele geçirildiği aktarılıyor.





Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren cihatçılar, sahte Suriye pasaportu kullanmışlardı.