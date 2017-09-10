Samanyolu Haber /Gündem / 'IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var' /10 Eylül 2017 14:50

'IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var'

Alman yetkililer, IŞİD'in elinde 11 bin Suriye pasaportu olduğunu açıkladı.

'IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var'

Alman yetkililer, IŞİD'in elinde herhangi bir kişinin bilgileriyle doldurulabilecek 11 bin boş Suriye pasaportu olduğunu açıkladı.

Bild am Sonntag'ın haberine göre cihatçıların elindeki gerçek pasaportların, sahte kimlik yaratmak için değerli bir araç olduğu belirtiliyor.

Alman güvenlik güçleri 18 binin üzerinde boş pasaportun Suriye hükümetine ait yerlerden çalındığını düşünürken, bunlardan 11 bininin IŞİD'in elinde olduğu, diğerlerininse başka örgütlerce ele geçirildiği aktarılıyor.

Paris'te 130 kişinin öldüğü saldırıyı gerçekleştiren cihatçılar, sahte Suriye pasaportu kullanmışlardı.
<< Önceki Haber 'IŞİD'in elinde 11 bin boş Suriye pasaportu var' Sonraki Haber >>

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Yargı GDO skandalını 7 sene sonra kabul etti

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Kuzey Kore'nin füze denemesi dünyayı sarstı...

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..

Işık zulmeti boğa, bayram o bayram olur!..
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:41