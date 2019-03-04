Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD'e katılan Almanlar vatandaşlıktan çıkarılacak /04 Mart 2019 14:58

IŞİD'e katılan Almanlar vatandaşlıktan çıkarılacak

Almanya, IŞİD'e katılacak Almanları vatandaşlıktan çıkarmaya hazırlanıyor. Yasa, geçmişte örgüte katılanları ise kapsamayacak.

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Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR), Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR) ve Süddeutsche Zeitung'un ortak haberine göre, Alman hükümeti ikinci bir ülkenin vatandaşlığına sahip, 18 yaşın üzerinde ve çatışmalara katılanların Alman vatandaşlığını iptal edebilecek.

Deutsche Welle'nin aktardığına göre, Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Katarina Barley ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisinden (CSU) İçişleri Bakanı Horst Seehofer bu konuda uzlaşı sağladı.

Alman yasalarına uyarınca Savunma Bakanlığı'ndan onay almadan yurtdışındaki herhangi bir silahlı güce katılan Almanların vatandaşlıkları iptal edilebiliyor. Hükümetin bu yasaya bazı eklemeler yapacağı belirtiliyor. Konu, alman siyasetinde 2014 yılında beri tartışılıyordu.

70 ALMAN VATANDAŞI HALİHAZIRDA TUTUKLU


Ancak söz konusu plan halihazırda tutuklu bulunan Alman vatandaşı IŞİD militanlarını kapsamayacak.
IŞİD'e katılan 70 Alman vatandaşı Suriye'nin kuzeyinde, Irak, Türkiye ve Yunanistan'da tutuklu bulunuyor. Bu militanların bir bölümü Alman vatandaşlığının yanı sıra başka bir ülkenin vatandaşlığına da sahip.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde Avrupa ülkelerine Suriye'deki çatışmalarda yakalanan 800 civarı IŞİD militanının arasında bulunan vatandaşlarını alıp yargılamaları çağrısında bulunmuştu.
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