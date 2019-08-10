'IŞİD yeniden saldırıya geçmeye hazırlanıyor'

Fransız Le Figaro gazetesi, halen Suriye ve Irak'ta bulunan binlerce IŞİD militanının, Kürtler ve Araplar arasındaki bölünmeden de yararlanarak bölgede yeniden saldırıya geçmeye hazırlandığını yazdı.







Amerikanın Sesi'nde yer alan haberde 2019 Mart ayında IŞİD'in son kalesi Bağuz'un da koalisyon güçlerince alınmasıyla örgütün sona erdiğinin açıklanmasına rağmen, Pentagon'un açıkladığı bir rapor, IŞİD'in bölgede yeniden toparlanarak eylemlere geçmeye hazır olduğunu ortaya koydu. Fransız Le Figaro gazetesi de bölge muhabirleri aracılığıyla, bu bilgiyi doğrulayarak, özellikle Irak'ın kuzeyindeki Arap ve Kürtler arasındaki bölünme nedeniyle yaşanan otorite boşluğunun, IŞİD'in yeniden canlanmasına yol açtığını yazdı.





Le Figaro, Musul'un güneyinde, özellikle Mahmur kentinde IŞİD'in ihtiyaçlarını karşıladığını ve "İslam Devleti kalacak" adlı duvar yazılarının kentte yeniden belirdiğini yazdı. Ali Raş köyü muhtarı Gazi Faysal, bölgedeki IŞİD varlığını "Son derece hareketliler. Buraya yakın 15 ila 20 noktada varlar, 5 kuyuya hakimler. Sayılarını tahmin etmek güç, zira sürekli gidip geliyorlar" bilgilerini aktarıyor.







Pentagon'un 1 Nisan-30 Haziran tarihlerini kapsayan raporunda, "IŞİD, Irak'ta saldırı kapasitesini güçlendirdi ve Suriye'deki faaliyetlerine de yeniden başladı" tespitine yer vermişti. Özellikle Suriye Demokratik Güçleri'nin SDG kontrolu altındaki Irak'ın kuzeyindeki bölgede örgütün saldırı ve cinayetlerini artırdığına dikkat çekilen raporda, IŞİD'in halen Suriye ve Irak'ta 3 bini yabancı yaklaşık 18 bin militanı bulunduğu belirtilmişti.





Siyasi strateji eleştirisi





SDG savaşçılarıysa, gözleri önünde ilerleyen IŞİD milislerine saldırmaya hazır olduklarını ancak kendilerine siyasi bir talimatın gelmesini beklediklerini belirtiyor. Fransız Le Point dergisine raporu değerlendiren uzmanlar, "askeri çözümün ardından politik bir strateji geliştirilmemesi nedeniyle IŞİD'in bölgede yeniden canlandığı, bir an evvel siyasi bir strateji ile bölgedeki sorunların çözülmesi gerektiği" uyarısında bulunuyor.





Koalisyon güçlerinin askeri temsilcilerine dayandırarak verdiği haberinde Le Figaro, bölgedeki üst düzey IŞİD kadrolarının operasyonlar sırasında sınırı geçerek güvenli bölgelere yerleştiğini, operasyonun bitiminden sonra da geri dönerek IŞİD'i canlandırmak için çalıştığı bilgisini de paylaştı. Le Figaro'nun bölgeden aktardığı haberinde, özetle şu detaylara yer verildi:





"Koalisyon güçlerine göre örgüt, liderlik şemasını, alt yapısını ve finansman ağını yeni duruma uyduruyor. Daha merkezci ve daha az bürokratik bir yapı kuruyorlar. Bireysel eylemlere olanak veren, daha geniş bir örgütlenme. Koalisyon gücünde görevli Amerikalı General Grynkewich, 'IŞİD öğrenen bir örgüt. Taktiklerimize göre adapte olmayı biliyorlar. Bir isyancı örgütün ilk misyonu hayatta kalmaktır. Bazı bölgelerde bunu yapmaya çalışıyorlar. Bazılarında ise yeniden yapılanıp, yeniden adlarını duyurmak için harekete geçtiler' diyor. Örgüt aynı zamanda, eylem biçimlerini de değiştirerek, "En az malzemeyle en etkili eylemi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Irak'taki kamplarda, IŞİD karşıtı olduğu kadar, IŞİD'i destekleyen aileleri de buluyoruz. Karşı çıkanlar kampın baş tarafında, destekleyenler ise sonlarında. Tek ortak yanları var, her ikisinin de gidecek başka yerleri yok. Ancak kamplardaki koşullar çok korkunç ve buradaki nüfus kendisini ilk gelen silahlı örgütün kollarına teslim etmeye hazır hale geliyor."





Suriye'de yeniden su yüzüne çıktı





Suriye'deki ABD askerlerinin bir bölümünün çekilmesi kararının hemen ardında IŞİD'in yeniden toparlanmaya başladığı belirtilen haberde, çekilme kararının Suriye Demokratik Güçleri'nin uyarısına rağmen alındığına dikkat çekiliyor. Habere göre IŞİD, yeni bir nesil yetişene kadar, Suriye ve Irak'ta biçim değiştiren eylemlerle hayatta kalarak, varlığını sürdürmeyi planlıyor.





Başkan Donald Trump, 2018 yılı sonunda Suriye'de bulunan 2 bin Amerikan askerinin bir bölümünü geri çekme kararı almış, bu karar, diğer koalisyon ortaklarının eleştirilerine, Savunma Bakanı Jim Mattis'in de istifasına yol açmıştı.