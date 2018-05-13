IŞİD sonrası Irak'ta seçim: Katılım çok az, kazanan belli oldu

Resmi olmayan sonuçlara göre, Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu ipi göğüsleyen taraf oldu.







Dört Kürt partisi seçim sayım sisteminin hacklendiğini iddia etmiş ve sayımın elle yapılması talebinde bulunmuştu.







Seçime katılım oranı ise yüzde 44'te kaldı.





Seçime katılımın düşük kaldığı oy verme sürecine ilişkin ilk verileri paylaşan, Irak Yüksek Bağımsız Seçim Komisyonu Riyaz Bedran, Iraklılar'ın sadece yüzde 44'ünün sandık başına gittiğini açıkladı.





Bedran, 24 milyon Iraklının oy kullanma hakkı olmasına rağmen sadece 10 milyon kişinin oy verdiğini duyurdu.





Kırsal bölgelerdeki kimi sandıkların henüz seçim kuruluna ulaşmadığını ifade eden Bedran, kesin sonuçların yarın netleşeceğini söyledi. Bedran, resmi açıklamanın ise, 48 saat içinde yapılacağını dile getirdi.





Seçimlerin hemen öncesinde Irak Meclisi'nde yaşanan tartışmalar ilişkin bir açıklama yapan Başbakan Ebadi'nin ofisi, Kerkük ve Federe Kürdistan Bölgesi'ndeki illerde seçim sonrası yaşanan kargaşanın son bulması çağrısında bulundu.







Açıklamada şöyle denildi:





"Güvenlik güçleri Kerkük ile Kürdistan Bölgesi’nin diğer illeri arasında güvenliği sağlayıp, huzur ortamının bir an önce sağlanması gerekir. Seçimlerin sonuçlarına dair taraflar arasında ciddi sorunlar yaşandı. Sorunların büyümemesi için Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu acil olarak işini yapması gerekir. Tartışmaların olduğu yerlerde ve şüpheli sandıkları bir an önce ele alıp, gerçek sonuçları ortaya koymalıdır. Seçimlerin güvenilir ve gerçek sonuçların çıkması için komisyon üzerine düşeni yapıp, sonuçları kamuoyuyla paylaşması lazım. Seçimlerin güvenirliğinin olması gerekir."





Elektronik seçim sisteminin hacklendiği yönünde, Kürt partileri tarafından dile getirilen iddialarla ilgili ise, Irak Göç ve Göçmen Bakanı Derbaz Mihemed bir açıklama yaparak, üç heyetin şikayet gelen bölgelerde denetimlerde bulunacağını söyledi.





Kürt partileri Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Topluluk (Komela Îslamî), Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtûya Îslamî), Yeni Nesil Hareketi, Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, seçimlerde hile yapıldığını ve oylarının İbadi'nin partisine aktarıldığını savundu.





Dört Kürt partisinin yetkilileri, Goran'ın Süleymaniye'de parti merkezinde biraraya geldi ve ilk sonuçları değerlendirdi. Kürt yetkililer, seçim sayım sisteminin hacklendiğini iddia etti ve sayımın manuel yapılmasını istedi .





Rüdaw ve Roj News'tan aktarılan haberde, Yekgırtü Partisi yetkilileri, açıklanan sonuçlar hakkında şüpheleri bulunduğunu, elektronik sayıma itibar edilmemesi gerektiğini belirtirken, Berhem Salih liderliğindeki Demokrasi ve Adalet için Koalisyon Listesi'nden de benzer bir açıklama geldi.