Samanyolu Haber /Gündem / 'IŞİD sanığının tahliyesine itiraz edilemez' /28 Temmuz 2017 08:50

'IŞİD sanığının tahliyesine itiraz edilemez'

HDP’nin 2015 seçimlerinden iki gün önce düzenlenen Diyarbakır mitingindeki patlama davasında tutuklu yargılanan Burhan Gök’ün tahliyesine yapılan itiraz reddedildi. Mahkeme, Gök’ün tahliyesine yönelik başvuru için ‘itiraz konusunda karar verilmesine yer olmadığına’ hükmetti.

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Kritik isim Gök için yurt dışı yasağı dahil herhangi bir adli kontrol kararını da gerek görülmemişti. Tahliye edilen sanık Burhan Gök’ün birlikte yakalandığı İbrahim el Bakraoui, serbest bırakılmasının ardından Brüksel’de havalimanı saldırısını düzenlemişti. Brüksel saldırılarında ise iki saldırgan ile birlikte 33 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi yaralandı.

Davaya mühadil olan avukatların itirazını reddeden Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazla ilgili kararında ‘karar vermeye yer olmadığına’ hükmederek, dosyayı itirazı değerlendirmesi için Ankara 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.

Kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Bir kısım katılan vekillerinin verdiği 25 Temmuz 2017havale tarihli dilekçelerinde belirtmiş olduğu sebeplere dayalı olarak sanığın tahliyesinin yeniden değerlendirilip tutuklama kararı verilmesini talep etmiş iseler de; CMK [Ceza Muhakemeleri Kanunu] 104/2. maddesinde tahliye talebinin reddine itiraz edilebileceği düzenlemiş olup, sanığın tahliyesine ilişkin karara itiraz hususu düzenlenmediği ve dolayısıyla tahliye kararına itiraz edilemeyeceğinden bu hususta karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir. İtiraz dilekçesinin gereği için dosyanın Ankara Batı 3 Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verildi.”

HDP’nin genel seçimlerden iki gün önce, 5 Haziran 2015’te Diyarbakır’da düzenlediği mitinge düzenlenen bombalı saldırıda beş kişi hayatını kaybetmiş, en az 400 kişi yaralanmıştı.
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