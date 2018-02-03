Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD operasyonu: 82 gözaltı /03 Şubat 2018 18:56

IŞİD operasyonu: 82 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yakınlık iddiasıyla 77'si yabancı 82 kişi gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul'da IŞİD'e yakın oldukları iddiasıyla gece saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle 10 ilçede 16 adrese eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 77'si yabancı uyruklu toplam 82 kişi gözaltına alındı. 

YABANCI UYRUKULU 77 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonlar kapsamında baskın yapılan evlerde bulunan yabancı uyruklu 77 kişiyi sınırdışı işlemleri için operasyon düzenlenen ilçelerde bulunan polis merkezi amirliklerine teslim edildi. Şüpheliler hakkında sınırdışı işlemleri başlatıldı.

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