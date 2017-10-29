IŞİD operasyonu: 69 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklaya göre, önceki gün Arnavutköy ve Esenyurt'ta yangın çıkan iki ayrı evde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve Bomba İmha Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan incelemede, bomba yapımında kullanılan kimyasal madde, metal bilye, çivi, vida, uzaktan kumanda, motor, elektronik devre, kablo ve pil gibi çeşitli malzemeler bulundu.



Bu kapsamda, TEM ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince hücre evini çökertmek ve teröristleri yakalamak için koordineli yapılan çalışmalarda, söz konusu adreslerde ikamet ettikleri belirlenen şahıslara ait bir araç ve motosikletin Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin açık otoparkında olduğu tespit edildi. Bomba yüklü olduğu anlaşılan araçla birlikte biri yaralı 4 IŞİD'liyi dün saat 16.00 sularında yapılan operasyonla yakalayan ekipler, iki hücre evini de çökertmiş oldu.





Bu arada, araç ve motosiklet üzerinde yapılan incelemede, uzaktan kumanda düzeneği olan el yapımı patlayıcılar, sırt çantalı el yapımı patlayıcı bulunan canlı bomba yelekleri, 2 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirildi.





Konuyla ilgili tahkikatın devam ettiği bildirildi.





İZMİR'DE 10, ERZURUM'DA 22 GÖZALTI





Alınan bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturması kapsamında, kentte IŞİD adına faaliyetleri olduğu tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ve Menemen ilçesinde eş zamanlı düzenlendikleri operasyonda 10 zanlıyı yakaladı.





Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirilirken, dijital verilere incelenmek üzere el konuldu.





Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilerek emniyete götürülen zanlılardan 2'sinin kadın olduğu, şüpheli bir kişinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi.





Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dün gerçekleştirdiği operasyonda ise IŞİD üyesi oldukları iddia edilen Suriye uyruklu 5 kişi yakalanmıştı.





Erzurum'da da IŞİD'in şehir yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında örgütün üs düzey sorumlularının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.





Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, örgüt adına faaliyet yürüttükleri belirlenen 22 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.





İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi ile Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda DEAŞ'ın kent yapılanması içinde bulundukları belirlenen 22 zanlıyı gözaltına aldı.





Belirlenen adreslerde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 86 mermi, pala olarak tabir edilen bıçak, dijital veriler ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.





Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.





BURSA'DA 39 GÖZALTI





Bursa'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda 8'i yaşı küçük Suriye ve Azerbaycan uyruklu 39 kişi gözaltına alındı.

