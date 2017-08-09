Samanyolu Haber /Gündem / IŞİD Irak'ın paralarını çalmış... /09 Ağustos 2017 01:10

IŞİD Irak'ın paralarını çalmış...

Irak Merkez Bankası, IŞİD'in hükümet ve özel bankalardaki yaklaşık 835 milyon doları çaldığını açıkladı.

SHABER3.COM

Irak Merkez Bankası'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Hükümet ve özel bankalarda IŞİD tarafından el konularak çalınan paranın miktarı yaklaşık 835 milyon dolar" denildi.

BAKANLIK HESAPLARINDAN DA ÇALINDI

IŞİD'in bankalardan çaldığı paranın, 2014 yılında hükümet dairelerine tahsis edilen bütçelerin yanı sıra içişleri ve savunma bakanlığı, özel yatırım şirketleri ve bazı vatandaşların hesaplarına ait olduğu belirtildi.

YILLIK 2 MİLYAR DOLAR GELİR

IŞİD'in varili 25 ila 50 dolardan günlük 30 bin varil petrol satarak yıllık 2 milyar dolar gelir elde ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, Irak Merkez Bankası'nın bu dönemde bankacılık ve finans sektörlerini korumak için gerekli güvenlik tedbirlerini aldığı ve örgütün elindeki bankaların işlemlerini durdurduğu ifade edildi.

IŞİD, 2014 Haziran'da ele geçirdiği Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinde bulunan 121 banka şubesindeki paralara el koymuştu.
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