Samanyolu Haber /Dünya / IŞİD ile ilişkili gruplar, ABD tarafından terör listesine alındı /28 Şubat 2018 09:22

IŞİD ile ilişkili gruplar, ABD tarafından terör listesine alındı

ABD'de terör listesine alınan gruplar, IŞİD-Batı Afrika, IŞİD-Filipinler, IŞİD-Bangladeş, IŞİD-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, IŞİD-Mısır ve Maute grubu olarak açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı, dünyanın farklı bölgelerinde terör örgütü IŞİD ile işbirliği içerisinde olduğu gerekçesiyle çeşitli grupları terör listesine aldı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Batı Afrika, Filipinler, Bangladeş, Somali, Tunus ve Mısır'da IŞİD'la bağlantılı olduğu gerekçesiyle çeşitli grupların terör listesine alındığı duyuruldu.

Listeye alınan gruplar, IŞİD-Batı Afrika, IŞİD-Filipinler, IŞİD-Bangladeş, IŞİD-Somali, Jund ei-Halife-Tunus, IŞİD-Mısır ve Maute grubu olarak açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Yöneticisi Nathan Sales, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, IŞİD'in Suriye ve Irak dışındaki yapılanmalarının hedef alındığını kaydetti.

Sales, "Bu gruplar ve ilişkili kişiler çok ciddi bir şekilde terör eylemlerine karışma riski içerisindedirler. Bu grupların terör listesine alınması ABD güvenlik güçleri ve diğer ülkelere yardımcı olacaktır." ifadesini kullandı.
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