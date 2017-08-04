IŞİD bombaları Türkiye'den gitmiş

Avustralya Polis Departmanı Federal Güvenlik Müdür Yardımcısı Michael Phelan geçtiğimiz Cumartesi günü Sydney kentine yapılan operasyonda yakalanan Halid Hayat ve Mahmud Hayat adlı iki kardeşin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal havayolu şirketi Etihad'a ait bir yolcu uçağına saldırı düzenlemeyi planladıklarını söyledi.

BOMBALAR TÜRKİYE’DEN

Phelan, uçağın düşürülmesi için kullanılacak bombanın Türkiye’deki IŞİD bağlantılı kişilerin aracılığı ile gönderildiğini, saldırı planının IŞİD'in talimatı ile planlandığını söyledi. Gönderilen parçalarla Avustralya’da hazırlanan bombaların 15 Temmuz’da Sydney- Abu Dabi seferini yapacak Etihad Havayolları’na ait uçağa bir bavul içinde gizlice sokulmaya çalıştığını ancak bavulun check-in işlemine sokulmadığını belirtti. Avustralyalı yetkili, bavulun neden check-in işlemine girmediğini şu an için bilinmediğini ancak kesinlikle x-ray cihazlarına sokulmadığını açıkladı. Bavulu taşıyan kişinin uçağa binerek Abu Dhabi'ye gittiği, kendisiyle havaalanına gelen Halid Hayat'ın ise kabin içine alınmayan bavulla birlikte alandan ayrıldığı bildirildi.

ZEHİRLİ GAZ SALDIRISI PLANI





Avustralyalı yetkililer aynı operasyonda IŞİD bağlantılı ikinci bir saldırının da engellendiğini duyurdu. İki kardeşin kalabalık bir yerde zehirli hidrojen sülfür gazı yayacak bir bomba hazırlığında olduğunu ancak Cumartesi günü yapılan baskın gözaltına alınan iki kardeşin bu saldırıyı gerçekleştirmek için hazırlıklarını tamamlayamadıklarını söyledi.





Sydney'de Cumartesi günü düzenlenen operasyonda dört kişi gözaltına alınmıştı. Bu operasyonda gözaltına alınan Hayat kardeşlerin ömür boyu hapis cezasıyla yargılanması bekleniyor. Gözaltına alınan kişilerden birisi serbest bırakılırken, diğerinin sorgusu devam ediyor.