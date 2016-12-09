'IŞİD Ankara’da bombalı eylem yapacak'

Ankara Emniyeti tarafından dağıtıldığı iddia edilen “Muhtemel Eylem7” konulu bir belgeye göre, IŞİD’in Ankara’da “eş zamanlı” eylemlerde buluncağı bildiriliyor.
Birgün’ün haberine göre; belgede şunlar yazıyor:
“DEAŞ tarafından Ankara Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve bir AVM yakınlarında eylem planlandığı,
Söz konusu saldırıda Renault Fluence, Ford Mondeo, Hyundai Accent Blue ve Fiat Egae marka aracın kullanılacağı, Fiat Egae marka aracın, Ankara plakalı ( 06) ve beyaz renkli olduğu,
Eylemin, Cuma ile Pazartesi günleri arasında hafta sonunda ‘eş zamanlı’ olarak sabah ve öğle saatlerinde gerçekleşmesinin planlandığı yönünde teyide muhtaç bilgiler elde edildiği bildirilmiştir.”
Emniyet belgeyi yalanlamazken, BM personeli ve elçilik çalışanları da “Bize de belge üzerinden uyarı yapıldı” diyor.
Emniyet yalanlamadı
Ankara Emniyeti terörle Mücadele C şubesi belge hakkında bir açıklama yapmazken, Gizli ibareli dokumanı yalanlamadı da.
BM personeline gitmiş
Öte yandan IŞİD’in olası eylemine ilişkin belgenin Birleşmiş Milletler (BM) personeline de gösterildiği ve elçiliklerde çalışanlara da konuyla ilgili uyarı yapıldığı iddia edildi.
El Bab operasyonuyla ilgisi var mı?
Suriye’deki gelişmelerle birlikte IŞİD’in Türkiye’de eylem yaptığı biliniyor. Antep düğün saldırısından sonra TSK Suriye’ye girmişti. IŞİD patlamalarından Suriye operasyonlarının meşruluk kazandığı görülüyor. Bab kentine başlatılan operasyonla beraber, yine ‘acaba’ sorusu akla geliyor! Belgenin kasıtlı olarak yayılıp yayılmadığı da şüphe çekiyor.