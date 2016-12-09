'IŞİD Ankara’da bombalı eylem yapacak'

Ankara Emniyeti tarafından dağıtıldığı iddia edilen “Muhtemel Eylem7” konulu bir belgeye göre, IŞİD’in Ankara’da “eş zamanlı” eylemlerde buluncağı bildiriliyor.





Birgün’ün haberine göre; belgede şunlar yazıyor:





“DEAŞ tarafından Ankara Kızılay, Tunalı Hilmi Caddesi ve bir AVM yakınlarında eylem planlandığı,





Söz konusu saldırıda Renault Fluence, Ford Mondeo, Hyundai Accent Blue ve Fiat Egae marka aracın kullanılacağı, Fiat Egae marka aracın, Ankara plakalı ( 06) ve beyaz renkli olduğu,





Eylemin, Cuma ile Pazartesi günleri arasında hafta sonunda ‘eş zamanlı’ olarak sabah ve öğle saatlerinde gerçekleşmesinin planlandığı yönünde teyide muhtaç bilgiler elde edildiği bildirilmiştir.”



