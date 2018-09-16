Samanyolu Haber /Dünya / İşçilerini namaza göndermeyen dev şirket tazminat ödeyecek /16 Eylül 2018 12:56

İşçilerini namaza göndermeyen dev şirket tazminat ödeyecek

Amerika’nın en büyük et ürünleri şirketlerinden biri, namaz saatleri yüzünden ayrımcılığa uğradıklarını söyleyerek iş bırakma eylemine giden Müslüman işçilere 1,5 milyon dolar tazminat ödeyecek.

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Federal hükümete bağlı olarak çalışma koşullarını denetleyen Eşit Çalışma Fırsatları Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Cargill şirketi, çoğu Somalili göçmen olan 138 Müslüman işçinin iki yıl önce açtığı davayı uzlaşmayla sonlandırmaya karar verdi.

Colorado eyaletindeki Fort Morgan kentinde şirkete ait bir fabrikada çalışan işçiler 2016’da üç gün iş bırakma eylemine gidince işten çıkarılmıştı.

Uzlaşma sonucunda Cargill şirketi yönetimi, Müslüman çalışanlara kısa namaz arası vermeye de razı oldu.

Federal hükümete bağlı denetim komisyonu, Somalili, Afrikalı ve Müslüman çalışanların tacize uğradığı, namaz saati taleplerinin reddedildiği ve bu yüzden işlerine son verildiği konusunda “inandırıcı gerekçeler” olduğunu açıkladı.

Cargill şirketi bu suçlamaları reddetse de davanın uzamaması ve yayılmaması amacıyla uzlaşmaya razı oldu.

Ayrıca bu işçileri temsil etmekle sorumlu yerel Teamsters sendikası da ayrımcılık şikayetlerini dikkate almadığı gerekçesiyle mağdurlara 153 bin dolar tazminat ödeyecek.

Sendika da, şirket gibi bir hatası olmadığında ısrar etse de tazminatı ödemeye razı oldu.

amerikaninsesi.com
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