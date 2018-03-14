İşçiler dünya devlerini yola getirdi. Firma battı,Türkiye'deki işçilerin parasını onlar ödedi

Dünyaca ünlü giyim markaları İspanyol Zara, Mango ile İngiliz Next’e üretim yapan işçiler sonunda seslerini duyurabildi.





İki yıla yakın bir süredir çeşitli eylemler yapan işçiler adına Türkiye tarihinde ilk kez fon oluşturuldu. Oluşturulan bu fon hesabına geçen hafta 3 marka 210 bin Euro para yatırdı. Gelen para Türk Lirası’na çevrilerek 130 işçiye ödenmeye başladı. DİSK Tekstil İşçileri Sendikası Merter Şube Başkanı Asalettin Aslanoğlu, “Üretici firmanın batması nedeni ile ödemeyi alıcı firmanın yapması Türkiye’de bir ilk oldu” dedi. Uluslararası şirketlerden yapılan açıklamada ise işçilerin mağduriyetini gidermek için fonun oluşturulduğunu yoksa işçilerin yasal alacakları için yerel şirketin sorumluluğunun devam ettiği vurgulandı.





EYLEM YAPTILAR





Kerem ve Bihter Bravo’nun 2010 yılında kurduğu Bravo Hazır Giyim şirketi 2016 yılı ortasında battı. Şirket üretimini durdururken onlarca çalışan da ücretlerini alamadı. Sayıları 130'u bulan işçiler, üretici firmadan tahsilat yapamayacaklarını görünce bu kez, ürün ürettikleri şirketlere yönelik eylem yapma kararı aldı. İşçiler kimi gün İspanyol markaları Zara ve Mango’ya, kimi gün İngiliz markası Next’e yönelik çeşitli eylemlerle seslerini duyurmaya çalıştı. Bu süreçte, sosyal medyada da destek alan işçiler için süreci takip eden taraf ise DİSK Tekstil İşçileri Sendikası oldu.





ÜÇ MARKADAN GELDİ





Üç ünlü markanın Türkiye’deki birimleri ve merkez yöneticileri ile aylar süren görüşmeler sonrası olumlu haber geçen perşembe günü geldi. Üç marka ve sendikanın garantör olarak belirlediği bir avukatın hesabına 210 bin Euro para yatırıldı. Söz konusu para, markaların aldıkları miktara göre değişti. En yüksek katkının Zara’dan geldiği belirtildi. Gelen para Türk Lirası’na çevrildi. Bu aşamadan sonra 130 işçi için ödeme süreci de başlamış oldu. Şimdiye kadar 42 işçinin ücret ve yıllık izin paraları ödendi. Kalan işçilerin ödemesi de birkaç gün içinde yapılacak. Edinilen bilgiye göre işçilerin toplam alacağı 880 bin TL seviyesindeydi. İşçilerin kayıtlı alacağı ödendikten sonra fonda kalan para da yine işçilere ödenecek.