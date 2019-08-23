İşçi ücretleri her geçen gün eriyor

Emekçinin alım gücü her geçen gün eriyor. Türkiye’de 2019 başında asgari ücret net 2 bin 20 TL olarak belirlenmişti. Ekonomik krizin günden güne derinleşmesiyle asgari ücret de döviz kurları karşısında hızlıca eriyor.





Türkiye’de asgari ücret ocak ayı içerisinde 335 Avro’ya denk gelirken Avro kuru ocak ayı içerisinde 6.00-6.53 TL arasında işlem görüyordu. Bugün itibarıyla Avro kuru 6.40 TL’ye çıkarken asgari ücret de kur karşısında eriyor. Şu anda 2 bin 20 TL olan asgari ücret 315 Avro’ya denk geliyor.

AB üyesi ülkelerin 2019 yılındaki asgari ücretleri ile Türkiye’deki mevcut asgari ücret kıyaslandığında, Türkiye Bulgaristan ile birlikte asgari ücretin en düşük olduğu 4. ülke konumunda. Avrupa genelinde asgari ücret 2019 yılı için 750 Avro civarında belirlenirken bu oran Türkiye’deki asgari ücretin 2.5 katına denk geliyor. Kurun yükselmesiyle Türkiye’deki işçinin kazandığı da eriyor. Araştırmalara göre, 2018’in Haziran ayı ile 2019’un Haziran ayı karşılaştırıldığında enflasyon oranında ücret artışı alan bir ücretlinin alım gücünü gıda ürünlerinde yüzde 3.18 oranında kaybetti. Asgari ücretlinin geliri ile 2018 Haziran’da alabildiği kadar meyve alabilmesi için asgari ücretin Haziran 2019’da 2 bin 830 lira, aynı miktar ekmek ve tahıl ürünü alabilmesi için asgari ücretin 2 bin 708 lira olması gerekiyor.









En ucuz işgücü

Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat’ın verilerinde göre AB ülkelerinde saatlik iş gücü maliyeti 5.4 Avro ile 43.5 Avro arasında değişiyor.

En yüksek işgücü maliyetleri Danimarka, Lüksemburg ve Belçika’da, en düşük ise Bulgaristan, Romanya ve Litvanya’da ölçüldü. 2016 verilerine göre Türkiye’de bir saatlik işgücü maliyeti 5.4 Avro ile AB ülkelerine göre son sıralarda yer alsa da Romanya (5.3 Avro) ve Bulgaristan’dan (4.5 Avro) yüksekti. Ancak 2018’de yaklaşık 5 Avro’ya kadar düşen bu rakam ile Türkiye AB üyeleri arasında işgücü maliyetinin en ucuz ülkesi oldu. Buna göre Danimarka’da bir kişi çalıştırmak Türkiye’den yaklaşık 10 kat daha maliyetli. Avro bazında, Türkiye AB ülkeleri arasında asgari ücretin en düşük olduğu ülkeler arasına girdi.



