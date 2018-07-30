İşadamları Ankara Anlaşması'nı yeniden yorumlayan İngiltere'ye dava açıyor

Türk girişimciler, süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz ediyor.







Yeni kuralların halihazırda İngiltere'de bulunan kişilere uygulanmasına karşı çıkan Türk girişimciler, haklarını mahkemede aramak için kâr amacı gütmeyen bir şirket kurdu.







NTV'nin haberine göre, dava masraflarının toplanması amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.





Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere'ye yerleşip burada iş kuran Türkiye vatandaşları 16 Mart 2018'e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturma başvurusu yapabiliyordu. Ancak aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.