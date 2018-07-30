Samanyolu Haber /Gündem / İşadamları Ankara Anlaşması'nı yeniden yorumlayan İngiltere'ye dava açıyor /30 Temmuz 2018 15:01

İşadamları Ankara Anlaşması'nı yeniden yorumlayan İngiltere'ye dava açıyor

İngiltere'nin Ankara anlaşması kapsamında ülkede iş kuran Türk girişimcilerin kalıcı oturma izni almasına yönelik kuralları değiştirmesi yargıya taşınıyor. Türk girişimciler İçişleri Bakanlığı'na dava açacak.

SHABER3.COM

Türk girişimciler, süresiz oturuma başvurmak için gerekli şartların geriye dönük şekilde değiştirilmesine itiraz ediyor.

Yeni kuralların halihazırda İngiltere'de bulunan kişilere uygulanmasına karşı çıkan Türk girişimciler, haklarını mahkemede aramak için kâr amacı gütmeyen bir şirket kurdu.

NTV'nin haberine göre, dava masraflarının toplanması amacıyla bağış kampanyası başlatıldı.

Ankara Anlaşması çerçevesinde İngiltere'ye yerleşip burada iş kuran Türkiye vatandaşları 16 Mart 2018'e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturma başvurusu yapabiliyordu. Ancak aniden yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için 5 yıl ikamet, kişi başı 2 bin 389 sterlin başvuru ücreti ve dil ile kültür sınavı şartları getirildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İşadamları Ankara Anlaşması'nı yeniden yorumlayan... Sonraki Haber >>

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

İstinat duvarı çöktü, araçlar çukura düştü

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

Rus işçi Kızgın çeliğe çıplak elle dokundu

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

İşte İnsanlığın en büyük kaybı

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Hocaefendi, Yunanistan için taziye ve geçmiş olsun mesajı yayınladı!

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi

Afganistan'da neler yaşandı- Bir gasbın hikayesi

Gündüz İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdılar

Gündüz İstanbul'un göbeğinde adam kaçırdılar

Sosyal Medyanın yeni çılgınlığı faciaya sebep oluyor

Sosyal Medyanın yeni çılgınlığı faciaya sebep oluyor

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Erdoğan konuştu, damat uyudu

Koray Aydın'dan büyük gaf

Koray Aydın'dan büyük gaf

Akşener dönüş mesajı verdi

Akşener dönüş mesajı verdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:51:23