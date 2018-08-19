İşadamından krizi bitirecek(!) öneri geldi

Döviz kriziyle ilgili dahiyane çözüm önerileri gelmeye devam ediyor.





Sözcü'den Hande Zeyrek'e konuşan Markafoni.com'un sahibi Cafer Mahiroğlu, döviz kurlarında yaşanan hareketliliğe ilişkin olarak ilginç öneriler getirdi. Mahiroğlu'na göre Avrupa'da 1 milyon Türk hane var ve her hanenin en az 100 bin Euro parası var:





"Burada bir aile düşün; ne kadar doları vardır? Ortalama 10 bin. Avrupa'dakinin 100 bin dolardır. Bu parayı Türkiye'ye aktarabilmen lazım. Bunlar milyar dolarlarla ölçülebilecek düzeydedir" diyen Mahiroğlu, şöyle devam etti:





"Herkesin banka mevduatı vardır. Bunların Türkiye'ye akması demek ekonomik krizin bitmesi demek. Bakıyoruz; Avrupa'daki vatandaşlara bir tek çağrı yapılmadı. 'Siz 5 milyon bizim güvencemizsiniz, varlığımızsınız' denilmedi. 5 milyon Türk insanından bahsediyoruz. İş insanı da var ciddi boyutta. İş insanı olmayanın da hesabında en az 20 bin doları vardır. Bunlar bir Fransız, Alman, Belçika bankasında duracağına Türkiye'deki bankalarda durur. Ciddi transferler yapılır. Bu yapılabilir bir şey. Devletin çağrısı gerekli. 'Size ihtiyacımız var' demesi önemli. Doğru zamanda çalınan kapı açılır."