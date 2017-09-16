İşadamı Kaynak toprağa verildi

KALABALIK KATILIM İLE UĞURLANDI







Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da Türk işadamı Ali Ekrem Kaynak, işyerinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. 48 yaşındaki Kaynak, aynı zamanda Helal Fried Chicken restoran zincirlerinin sahibiydi.





FAİLLER BULUNAMADI







Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da 11 Eylül pazartesi akşamı gerçekleşen saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği henüz belirlenemedi. Görgü şahitlerinin, menfur saldırıyı 3 kişinin gerçekleştirdiği yönünde Amsterdam polisine ifade verdiği öğrenildi. İddiaya göre, bir kişi araçta gözlemcilik yaparken diğer iki kişi cinayeti işledi. Olay yerinden kaçan katillerin yakalanması için Amsterdam polisi geniş çaplı bir çalışma başlattı. Amsterdam Savcılığı ise yaptığı otopsinin ardından cenazeyi ailesine teslim etti.













Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da Nieuw West Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Yılın İş Adamı’ Ödülü, 2010 yılında o yıl ortağı olduğu Konak Restoran İşletmecisi Ali Ekrem Kaynak’a verilmişti.







2010 YILINDA AMSTERDAM’IN YILIN İŞADAMI ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI





Hollanda’nın Başkenti Amsterdam’da Nieuw West Belediyesi Tarafından Düzenlenen ‘Yılın İş Adamı’ Ödülü, 2010 yılında o yıl ortağı olduğu Konak Restoran İşletmecisi Ali Ekrem Kaynak’a verilmişti. 13 bin girişimcinin bulunduğu başkentin en büyük belediyesinin, 2010 yılında üçüncüsü düzenlenen ödülü Türk kökenli Kaynak’a verilmesi Türkler arasında memnuniyetle karşılanmıştı. Ödül verilirken temizlik düzenin yanı sıra işyerinin istikrarı ve muhasebenin düzgün tutulması gibi kriterlerin göz önüne alındığını ifade eden Kaynak, ödülün ilk kez Türk kökenli bir işadamına verildiğini kaydetmişti.





AMSTERDAM’DA SEVİLEN BİR İNSANDI





Başarılı işadamı Kaynak, 10 bin Euro’luk maddi ödülü ise yardım kuruluşları aracılığıyla Pakistan’daki muhtaç insanlara göndereceğini dile getirmişti. 1980 yılında Hollanda’ya gelen Kaynak, Amsterdam teknik okulunu bitirdikten sonra Hollanda’da iş hayatına konfeksiyon atölyeleri kurarak başladı. Daha sonra restoran sektörüne giren Kaynak, ülkede tavuk sektöründe ki boşluğu gördü ve 3 yıl önce tavuk sektöründe helal konsepti hayata geçirdi. Helal Fried Chicken restoran şubelerini ortakları ile açtı. Amsterdam’da sevilen ve sayılan saygın bir işadamı olarak tanınıyor.





AMSTERDAM MESCİD-İ AKSA CAMİİNDE CENAZE NAMAZI KILINDI







48 yaşında suikasta kurban giden Amsterdam West Semtinde ki Mescid-i Aksa Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Kuran-ı Kerim ve dualar ile baba memleketi olan Aksaray’a uğurlandı. Amsterdamlı işadamı Ali Ekrem Kaynak’ın iş arkadaşları, kendisinin son derece iyi ve dürüst bir olduğunu kimseyi ayırt etmeden herkes ile iyi bir diyalog içerisinde olan bir gönül insanı olduğunu ifade ettiler. Arkadaşları ” Acımız büyük. Yapacak bir şey yok. Allah’tan geldik. Allah’a gidiyoruz.





48 yaşlarında elim bir suikast ile aramızdan ayrıldı. Amsterdam’da Mescid-i Aksa Camiinde dualar eşliğinde kalabalık bir katılım ile cenazesini kıldık ve Aksaray iline gönderdik. Tüm Amsterdamlı Türklerin başı sağ olsun. Mekanı cennet olsun.” dediler





AİLESİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ







Amsterdam’da sevilen işadamı Ali Ekrem Kaynak’ın yakınları cenaze namazı sonrasında camii önünde çok sayıda kişinin katılımı ile taziyeleri kabul etti. Başkent Amsterdam Mescid-i Aksa Camiinden dualar ile uğurlanan işadamı Kaynak’ın cenazesi THY Amsterdam 23.55 uçağı ile baba memleketi Aksaray iline gönderildi. Burada yapılacak cenaze merasiminin ardından Aksaray şehir mezarlığında defnedileceği açıklandı.





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