Samanyolu Haber /Gündem / 'İş uzarsa bilin ki Türkiye Kuzey Kore'leştirilme eğiliminde demektir' /11 Ekim 2017 09:48

'İş uzarsa bilin ki Türkiye Kuzey Kore'leştirilme eğiliminde demektir'

"Amerikan Devleti bu işi uzatır, gerilimi tırmandırırsa, biliniz ki Türkiye’yi belirli bir vadede Kuzey Kore’leştirme, Suriye’leştirme, Irak’laştırma eğiliminde demektir''

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Habertürk yazarı Fatih Altaylı, vize krizini değerlendirdi. Altaylı, Krizin iki devlet arasında kısa sürede çözülememesi durumunda "Amerikan Devleti bu işi uzatır, gerilimi tırmandırırsa, biliniz ki Türkiye’yi belirli bir vadede Kuzey Kore’leştirme, Suriye’leştirme, Irak’laştırma eğiliminde demektir" ifadesinde bulundu.

'BÜYÜKELÇİ'DEN BÜYÜK'

Fatih Altaylı, 'Büyükelçinin başının altından çıkamayacak büyüklük' başlığıyla yayımlanan yazısında şöyle dedi: "ABD’nin Ankara Büyükelçisi’nin üst düzey bir elçi olmadığını ve ABD’nin Türkiye’ye verdiği önemi gösterdiğini vize krizinden bir gün önce yazmıştım.Şimdi Büyükelçi Bass’ın vize krizinin sorumlusu gibi gösterilmesi ve Türkiye’ye yönelik bu yasağın Büyükelçi Bass’ın şahsi inisiyatifiyle alındığını düşünmek ise büyük bir “saflık” olacaktır.

ABD'NİN NİYETİ

Yazısında, "Bu iş çözülür mü" sorusunun yanıtını arayan Altaylı, "Bu tamamen ABD’nin niyetine bağlı.ABD şimdilik, 'Sen benim adamlarımı rehin alırsan ben de başka yollara saparım' diyor.Amerikan Devleti bu işi uzatır, gerilimi tırmandırırsa, biliniz ki Türkiye’yi belirli bir vadede Kuzey Kore’leştirme, Suriye’leştirme, Irak’laştırma eğiliminde demektir.
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