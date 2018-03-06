İşâreti 1990’da verilmişti

ABDULLAH AYMAZ- SAMANYOLUHABER.COM
1990’nın
başında (hem de 1966’da yeni bir dünyanın kuruluş rüyasının
görüldüğü yerde), sefine-i Nuh’a benzer bir ilim yuvasının
terasında gecenin iki buçuğunda Kafkaslara doğru binlerce ışık
hüzmesinin uçaklar şeklinde uçuşup gittiği, gaybın ve
geleceğin sürmeleriyle sürmelenmiş bir göz tarafından müşahede
edilmişti. Ruhanîler, ülkemizden o taraflara seyahata
çıkıyorlardı. Bu seyahat daha sonra dünyanın dört bir yanına
yapılacak hicretlerin işaretiydi. “Mukaddes yüke hamal”
Anadolu insanı, “her kum tanesinden kubbeler doğurtacak kudsî
nefesin” üflemesiyle silkinip kendine gelmiş, verilecek işaretin
gereğini yerine getirmek üzere atını eğerlemeye başlamıştı…
Böylece yeni bir bahar, önce teker teker güllerin ve sünbüllerin
açılmasıyla, yavaş yavaş adımlarını atmaya başlamıştı.
1993’te,
ortak aklın da gereği olarak, yurt dışına gidip ilim ocaklarını
tüttüren adanmış ruhlu öğretmenler gibi esnafların da hem
onlara destek olmak, hem o ülke insanlarına örnek olmak için
işlerini oralara taşımaları istendi. Gidenler gitti… Âheste
revlik edenler kaldı… Kader çok büyük bir kitlenin hicretini
istiyordu. Sebebi ne olursa olsun, hangi zulüm sebebinden doğarsa
doğsun kader bir karar vermişti, bu mutlaka gerçekleşecekti.
Güzelliklere gönül verenlere cebr-i lütfî olarak yeni bir
hizmet dönemi açıldı… Ruhlarda yepyeni bir heyecan var artık…
Gönüllerden şimdi şöyle ses yükseliyor: “Ben artık evde
durmaz giderim… Benim deruhte ettiğim kudsî emanet, beni buna
mecbur ediyor. Ben tenperver, ben ev kulu, ben hayat tutkunu bir
zavallı olarak kalamam… Güneşin doğup battığı her yere
ulaştırılacak umumî ve kudsî bir yükü sırtımda taşıyorum...
Her eve ve hatta kıldan her çadıra ulaştırıp duyuracağım bir
işim var!.. O, hamd cevherinden yaratılmış olan ismi, o övülüp
sevilmiş hılyeyi, her duvara asmak zorundayım. Suların bile
durgunları, kokuşup solucanlara yuva olurken, ben nasıl yerimde
dururum… Benim bendimi aşıp, sıkıştırılmak istendiğim
duvarlardan taşıp, enginlere açılarak çağlayanlar gibi cihanı
dolaşmam, Hızırî adımlarla yeryüzünü yeşilliklere boğmam
gerekir… Sular bile başını, taştan taşa vurarak gezerken, ben
nasıl yerimde kakılıp kalırım?
“Ayrıca
ben, büyük bir ayrıcalık olarak, çağın ve gelecek çağların
tecdidinin içinde asırlardır sağından solundan aldığı
darbelerle aşındırılmış insanlık kalesinin tamiri ve sulh-i
umuminin temsilcisi bir hizmetin içinde bulunuyorum. İçimdeki
tahkiki iman ve ruhumdaki Kur’anî enerji, bende âdeta ikinci bir
fıtrat, farklı bir yapı meydana getirmişler ki, her şeyi
hareketlendirecek bir uranyum potansiyeli içimde kaynıyor. Ben
nasıl yerimde durabilirim! Ben başkası değilim, ben Anadolu
insanıyım ve Anadolunun gülen yüzünü temsil ediyorum!..”
Bazıları
“Rızk” ile “Risk”i aynı kökten sayıyorlar… Bizim
insanımız da bu mengenelerin sıktığı dönemde, bütün riskleri
göze alarak, dünyanın dört bir yanında önüne açılacak
ufuklara doğru yol almaya bakmalıdır. Biliyoruz ki, bu hizmetin üç
kerametinden birincisi, Cenab-ı Hakkın, önceden hizmet zeminini
hazırlayıp hizmet edecekleri sevketmesidir… Öyleyse Bismillah
deyip yolumuza koyulalım… 1993’te gidemediğimiz yerlere 25 sene
sonra şimdi gitmeye çalışalım…
Görelim
Mevlâm neyler;
Neylerse
güzel eyler
“Ey
Resulüm Rabbin seni terk etmedi, sana darılmadı da. Senin için
elbette her zaman işin sonu, başından daha da hayırlıdır.
Elbette Rabbin sana ileride öyle ihsanlarda bulunacak ki, tâ sen
de O’ndan ve verdiklerinden râzı olacaksın. Seni yetim bulup
barındırmadı mı? Seni (İslamiyetten) habersiz bulup, hidayet
yolunu sana göstererek o yolda yürütmedi mi? Seni muhtaç bulup
zengin kılarak ihtiyaçlarını gidermedi mi?” (Duhâ Suresi,
93/1-8)
Bu
âyetlerin asıllarını okuyan gayr-i müslim oryantalistler bile
okurken gözleri yaşarıyor. Biz de mânâlarına dikkat edip
aslından okuyarak bir muhasebe ve durum muhâkemesi yapalım…