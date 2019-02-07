Samanyolu Haber /Gündem / İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor! /07 Şubat 2019 03:00

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

Tokat'ta çeşitli kamu kuruluşlarında çalıştırılmak üzere 1500 kişinin 6 ay süreyle çalıştırılacağı işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Kura çekimi sırasında bir kadın, 'Açım aç, çocuklar doymuyor' diye bağırdı.

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İŞKUR'un Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında çeşitli branşlarda asgari ücretle 6 ay çalışılacak 1500 kişilik işe 9 bin 217 kişi başvurdu. Başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine başvuru yapan binlerce aday katıldı. Yoğunluk nedeniyle bazı kişiler kura çekimini ayakta takip etti.

Kura çekimi yapan heyete birçok kişi tepki gösterdi. Kurada haksızlık yapıldığını belirterek masaya yürüyen bazı kişiler, "Utanın, sizi mahkemeye vereceğim. Sizin yaptığınız terbiyesizlik" diyerek heyete tepki gösterdi.

Bir kadın da heyetin bulunduğu masaya gelerek, "Açım aç, çocuklar doymuyor. Ekmek istiyorum" diye bağırdı. Bazı görevlilerin kadını susturmaya çalışması üzerine kadın "Niye susuyorum, zorunuza mı gitti" diyerek tepki gösterdi.

"Kaç defa İŞKUR'a gittim başvurdum yok, valiye gittim yok" diye bağıran kadın, polisler tarafından dışarı çıkarıldı. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi:... Sonraki Haber >>

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İş için yapılan kura çekiminde sinir krizi geçirdi: Açım aç, çocuklar doymuyor!

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

İşte Saadet'in ‘Sülün Osman’lı reklamı

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Ankara'da belediye iştirakinin müdürüne işçilerden veda şoku: Hakkımız haram olsun

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Eğitim uçağı park halindeki aracın üzerine böyle düştü

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Kaza için duran polis kaza kurbanı oldu

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sel ile birlikte timsah ve yılanlar da geldi

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Sedat Peker’den ‘silahlanma’ çağrısı

Kenetlenmeliyiz...

Kenetlenmeliyiz...

Karları temizlerken çatıdan düştü

Karları temizlerken çatıdan düştü

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'

' AKP cennetten tapu veriyormuş, kararsız kaldım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
03:27:40