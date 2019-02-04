İş cinayetine de KHK zırhı: 'Bu kabile hukuku





Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesi, TMSF tarafından el konulan inşaatta “getir-götür işlerine” bakması için işe alınan, ancak hiçbir uzmanlığı olmamasına karşın asansör montajında görevlendirilen 24 yaşındaki Emre Tombuloğlu’nun asansör boşluğuna düşerek ölümüne ilişkin açılan davada, kayyım sanık Süleyman Sarıyıldız’ı skandal bir gerekçeyle beraat ettirdi. Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre mahkeme, “hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmayacağı”na ilişkin KHK maddesini, iş cinayeti için uyguladı.









GÖREVİ DIŞINDAKİ ALANDA ÇALIŞTIRILDI





Emre Tombuloğlu, Çalışma Ekonomisi bölümünden henüz yeni mezun olmuştu. Askere gitmeye hazırlanan Tombuloğlu, bu süreçte darbe teşebbüsü sonrası TMSF tarafından el konulan Lale Yapı’ya ait Tulip Life adlı binanın inşaatının asansör işini yapan Süper Astem Mühendislik İnşaat Asansör Şirketi’ne girdi. İlk kez sigortalı bir işe giren ve buradaki görevi “getir-götür işlerine bakmak” olarak tarif edilen Emre Tomboloğlu, işe başladığı 5. günde asansör montajına yardım için görevlendirildi. 21 Temmuz 2017’de montaj yapıldığı sırada asansör boşluğuna düşen Tombuloğlu, yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.





KAYYIM KUSURLU BULUNDU AMA…





Soruşturma sürecinde alınan bilirkişi raporunda, asansör şirketinin sahibi Y.D. asli kusurlu, Lale Yapı Malzemeleri İnşaat Şirketi’ni temsil eden kayyım Süleyman Sarıyıldız ve ölen Emre Tombuloğlu tali kusurlu bulundu. 22 Ocak 2019’da Ankara Batı 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada yargıç Büşra Keskin, asansör şirketinin sahibi Y.D.’ye taksirle ölüme neden olma suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Bu cezayı 31 bin 850 TL adli para cezasına çeviren mahkeme, taşeron şirket sahibinin bu parayı 20 eşit taksitle ödemesine karar verdi.





Mahkeme, kayyım Süleyman Sarıyıldız’ın ise “yüklenen suç açısından kusurunun bulunmaması nedeniyle” ifadeleriyle beraatına hükmetti. Kararın gerekçesinde 691 sayılı KHK’nin 11. maddesiyle 15 Temmuz darbe girişimi sürecinde görev alan kayyımların görevlerinden dolayı “hukuki, idari, mali ve cezai” sorumluluğunun doğmayacağı savunuldu.





‘KABİLE HUKUKU’





Tombuloğlu ailesinin avukatı Pelin Erçelik Kayalı, karara karşı istinaf mahkemesinde itirazda bulunduklarını belirtti. Ceza alan Y.D’nin avukatı Enes Yalçın, mahkeme kararının “Eğer kayyım şirketin içini boşaltsa, nitelikli dolandırıcılık yapsa, hatta bir noktada adam öldürse dahi sorumlu değildir” anlamına geleceğini belirterek, bu durumun kabile hukuku mantığı ile kamu gücü kullanan bir sıfata “mutlak sorumsuzluk alanı” yarattığını kaydetti. Öte yandan SGK, ölen işçinin anne ve babasına henüz 5 günlük sigortalı çalıştığı gerekçesiyle maaş da bağlamadı.