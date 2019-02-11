Samanyolu Haber /Ekonomi / İş Bankası'nı önce Hazine'ye oradan Varlık Fonu'na mı devredecekler? /11 Şubat 2019 16:47

İş Bankası'nı önce Hazine'ye oradan Varlık Fonu'na mı devredecekler?

İş Bankası'nın Hazine Müsteşarlığı'na devrini Erdoğan'ın sık sık telaffuz etmesi ne anlama geliyor? Bunun Varlık Fonu'yla ilişkisi ne?

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Sözcü gazetesi ekonomi yazarı Murat Muratoğlu Varlık fonuyla ilgili kaleme aldığı yazıda ilginç ifadeler kullandı.

''Geçen hafta bizim fon, 2 yıl vadeli, 1 milyar Euro borçlanmak için Citigroup ve Çin Sanayi Ticaret Bankası ile bir anlaşma yaptı. Belli ki kesmedi Hazine'nin borçlanmaları. Kimse babasının hayrına borç vermez. Teminat olarak ne gösterildi? Çaykur mu, Ziraat Bankası mı, Eti Maden mi? Hangi faiz oranı ile borçlanacak? Borç nereye kullanılacak? Belli ki yine ticari sır olacak.'' diyen Muratoğlu şu cümleleri kullandı:

''Türkiye Hazinesi borçlanırken teminat göstermez. Teminatı kendisidir. Artık teminatsız borçlanamıyorsa böyle bir oluşuma gider.
Peki, bu fon nereye yatırım yapacak? Tahminen yandaşların bitmeyen projelerine ortak olacak. Yatırım adı altında destek
atılacak. İş yapmayan şirketleri satın alacak. Sayıştay'a tabi olmaması yetmemiş olacak ki, hiçbir kurum Varlık Fonu'nu denetleyemeyecek. Yani fon bu yasalardan muaf… Kârızararı da bilemeyeceğiz. Bilanço yok, denetim yok, hesap verme hiç
yok. Örtülü ödenek gibi bu da örtülü fon olacak! Şirket kurabilecek ama Kurumlar Vergisi'ne tabii değil… Borçlanabilecek ama Sermaye Piyasası Kanunu onu ilgilendirmiyor.''

Muratoğlu'na göre İş Bankası'yla ilgili Erdoğan'ın sürekli 'Hazine'ye devredeceğiz' söyleminde bulunması da bankayı önce Hazine'ye, ardından fona devredip içini boşaltmak için:

''İnsanın aklına ister istemez İş Bankası ve Şişe Cam'ın Hazine'ye devri tartışmaları geliyor. Oradan doğru Varlık Fonu'na… Haliyle ölüyü diriyi bitirdiler, işsizlik fonunu da yediler, gözü İş Bankası'na diktiler''

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