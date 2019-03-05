İş Bankası'ndan sonra bir şok da Garanti'den... 6.6 milyarlık temettüyü dağıtmıyor

İş Bankası, 1 Mart'ta Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yaptığı açıklama ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) uygun bulmadığı için net dağıtılabilir dönem karı 6 milyar 431 milyon 812 bin 206 TL'yi dağıtamayacağını duyurmuştu.







İş Bankası'nın ardından Garanti Bankası da, dün akşam KAP üzerinden yaptığı bildirim ile 2018 yılı karını dağıtmayacağını duyurdu.



Söz konusu Bildirim şöyle:





"Bankamız yönetim kurulunun 04.03.2019 tarihli kararına istinaden Bankacılık Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili düzenlemeler ile banka esas sözleşmesinin Karın Taksimi başlıklı 45'inci maddesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde bankanın büyüme hedefleri, uzun vadeli stratejisi, ulusal ve uluslararası ekonomik gelişmeler gözetilerek 6 milyar 638 milyon 235 bin 755 lira 02 kuruş tutarındaki dağıtılabilir net dönem karının olağanüstü yedek akçeler hesabına aktarılmasına ilişkin hazırlanan 2018 yılı kâr dağıtım önerisi ve kâr dağıtım tablosu, genel kurulun onayına sunulacaktır."





İŞ BANKASI'NA EL KOYMA İDDİALARI GÜNDEME GELDİ





İş Bankası'nın 6.4 milyar TL'yi bulan kar payını BDDK'nın izin vermemesi sebebiyle bu sene dağıtmayacağını açıklaması, bankaya seçimlerden sonra el konacağı söylentilerini beraberinde getirmiş, iktidarın bankayı dolu bir kasayla teslim almak istediği öne sürülmüştü