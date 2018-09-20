'İş Bankası tartışmasının Türkiye'ye maliyeti 90 milyar TL!'

Erdoğan’ın İş Bankası çıkışının ekonomiye büyük bir maliyet getirdiğini savunan Aydınlık Gazetesi köşe yazarı İsmet Özçelik, ekonomiye sıcak para girişi için çıkartılan ve Hazine’ye girmesi beklenen dokuz milyar Türk Lirası’nın İş Bankası açıklaması ile buhar olduğunu belirtti.







20 Eylül tarihli yazısında, Özçelik, Erdoğan’ın Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı İş Bankası açıklamasının dolarda artışa neden olduğunu ve bunun da Hazine’nin borç yükünü 90 milyar Türk Lirası artırdığını ifade etti.





Özçelik, uçaktaki açıklamanın nasıl gerçekleştiği ile ilgili şu kulisi paylaştı:





“Edindiğimiz bilgilere göre olay şöyle gelişmiş. Bir gazeteci Erdoğan’a “CHP televizyon satın alıyor. Bu yasalara aykırı değil mi?” diye pas atmış. Erdoğan’dan CHP aleyhine bir açıklama almaya çalışmış.





İşte ne olduysa bundan sonra olmuş. Erdoğan televizyon konusunu önemsememiş. Ama CHP’nin İş Bankasındaki hisselerini eleştirmiş. Atatürk’ün vasiyeti olmasına bile aldırmadan, hazineye devrini gündeme getirmiş.”





‘Hesap kitap yapılmadan uluorta konuşmanın’ maliyetinin yüksek olduğunu ifade eden Özçelik, “Haber gazetelerde yayınlanır yayınlanmaz ortalık karıştı. Yurt dışına kaçan paralar konuşulurken, vasiyet hukuku, mülkiyet hukuku tartışılmaya başlandı. Zaten kırılgan olan ekonomi anında etkilendi. Döviz kurları kısa sürede yaklaşık 20 kuruş arttı” yorumunu yaptı.





Dolar kurundaki bir kuruşluk artışın Türkiye’nin döviz cinsinden borcunun TL karşılığını 4,2 milyar arttırdığına işaret eden Özçelik, yazısını ve eleştirilerini şöyle sürdürdü:





“Türkiye’nin özel-kamu toplam döviz cinsinden dış borcunun 466 milyar dolar olduğu düşünülürse İş Bankası tartışmasının maliyeti 90 milyar TL’yi aştı.





Hadi bunun önemli bölümü özel sektörün. Kamunun zararını da hesapladık. Yaklaşık 28 milyar TL.





Bedelli askerlikten gelecek paralar, yapılacak tasarruflar bir anda uçtu gitti.





Dövizi eski haline getirmek için alınan tedbirlerin maliyeti de kayıpları karşılamakta zorlanıyor. Erdoğan’ın yakın çevresi tartışılıyor. Eleştirilerin dozu da artıyor. Özellikle de AKP çevrelerinde ses giderek yükseliyor.





Kıdemli bir AKP’li, “Cumhurbaşkanımızın yalakalık yapacak değil, itiraz edecek dostlara ihtiyacı var. Ama yakın çevresinde herkes ek işlerle uğraştığı için kimse sesini çıkarmıyor. Bugün oturdukları koltuğu kaybedince bir ‘hiç’ olacaklarını biliyorlar. Onlar Cumhurbaşkanımızı değil kendini düşünüyor” dedi.





Arkasından da “Yakın çevresi Cumhurbaşkanımızı omzunda taşıyacağına, Cumhurbaşkanımız onları omzunda taşıyor. Örneğin İş Bankası tartışması yanlış oldu. Cumhurbaşkanımız onca iş arasında bazı şeyleri düşünemeyebilir. Bunu yakın çevresinin hesaplaması lazım” ifadelerini kullandı.





AKP’de benzer düşünenlerin sayısı epeyce fazla.”