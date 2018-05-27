Samanyolu Haber /Dünya / İrlanda kürtaj yasağını referandumla kaldırıyor /27 Mayıs 2018 19:42

İrlanda kürtaj yasağını referandumla kaldırıyor

İrlanda'da kürtaj referandumunda resmi olmayan sonuçlara göre kürtaj yasağının kaldırılmasını talep eden taraf büyük bir zafer kazandı.

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İrlandalılar, 1983 yılında yine referandumla doğmamış bebeğe yaşama hakkı vererek, hamileliğin annenin hayatını tehdit ettiği durumlar dışında kürtajı yasaklamıştı.

Euronews'in haberine göre kürtaj yasağı'nın kaldırılmasına "evet" diyen ve Dublin'deki sayım merkezinde sonuçları bekleyenler duygularını şu şekilde aktardı:

"Çok mutluyum, çok şaşkınım. Bu anı o kadar uzun süredir bekliyordum ki! 1983 yılında da kürtajın yasaklanmaması için oy vermiştim. Bu hem kadınlar hem de erkekler için, gelecek nesiller için büyük bir zafer. Duygularımı ifade edecek kelime bulamıyorum. Harika bir haber."

"Hayır" kampanyası internet sitesinde resmi sonuçlar beklenmeden yayınlanan bildiride "İrlandalı seçmen dün tarihi, trajik bir hata yaptı. Ancak bir yanlış çoğunluk onu desteklediği için doğru olmaz" ifadelerine yer verdi.

Dublin'de referandumu takip eden euronews muhabiri Vincent McAviney, İrlanda'da son durumu, "Yasağın sürdürülmesini talep eden "hayır"cılar şimdiden mağlubiyeti kabul ediyor. Sonuçlardan üzgün olduklarını ancak kürtajın yasaklanması yönünde kampanyayı sürdüreceklerini belirtiyorlar. Aynı zamanda bir doktor olan ve "evet" kampanyasını destekleyen İrlanda Başbakanı Leo Varadkar bunun tarihi bir zafer olduğunu söylüyor." şeklinde özetliyor.
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