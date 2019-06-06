İrlanda Başbakanı, Trump'la kendi golf sahasında görüşmeyi reddetti

Beyaz Saray, Trump ve İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'ın Trump'ın Doonbeg'deki golf sahasında görüşmesini istedi. İrlanda hükümeti ise tarihi kale gibi daha sembolik bir mekandan yana tercihini kullandı. Neticede Trump ve Varadkar liderler için pek de sıradan bir görüşme noktası olmayan bir yerde bir araya geldi: Shannan Havalimanı'nda yemek yeme yerlerinin ve dünyanın ilk duty-free alanının hemen ilerisindeki VIP salonunda.





Trump kendi golf sahasının tanıtımını yapmaya mı geldiği sorusu üzerine ise "İlişkilerimiz nedeniyle buradayım. Başbakan ve halkla ilişkimizden dolayı İrlanda'ya uğramak istedim" savunması yaptı.



