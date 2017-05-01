İranlı TV patronu İstanbul'un göbeğinde öldürüldü





GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz vatandaşı 45 yaşındaki Saeed Karimian’ın Kuveytli ortağı Muhammed El Muhtari ile birlikte önceki gün İstanbul Maslak’ta öldürülmesinin yankıları sürüyor. İngiliz haber kanalı BBC’nin internet sitesinde dün yayınlanan haberde, bir aile yakınının “Saeed Karimian’ın son üç aydır rejim tarafından tehdit edildiği ve bunun sonucunda İstanbul’u terk etmeyi ve Londra’ya dönmeyi planladığı” yönündeki ifadelerine yer verildi. Aynı haberde “İran’da yabancı ve Batı şovlarını Farsça yayınlayan Gem TV, İran tarafından İslami değerlere aykırı programlar gösterdiğinden dolayı eleştiriliyor ve Batı kültürünün yayılması için suçlanıyor” iddiaları ortaya atıldı. BBC’nin Türk hükümetindeki kaynaklara dayandırdığı bilgi ise cinayetin ticaret ve çetelerle ilişkili olabileceği yönünde.















ÇARŞAF GİYMİŞLER Saeed Karimian ile Kuveytli ortağı Muhammed El Muhtari’nin olduğu aracın önünü Maslak’ta bir ciple kestikten sonra yaylım ateşi açarak öldüren ‘çarşaflı’ saldırganların yakalanması için İstanbul polisi çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmayı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri yönetiyor.

PİYASAYA BORÇ İDDİASI Tetikçilerin olay sırasında tabanca kullandıkları belirlendi. Polis, GEM TV’nin yaptığı dizi ve prodüksiyonlar nedeniyle piyasaya çok miktarda borcu olduğu yönünde bilgiye de ulaştı.Saeed Karimian ve ortağının cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na getirildi. Muhammed El Muhtari’nin cenazesi konsolosluk yetkililerince akşam saatlerinde alınarak memleketine götürüldü.

AFP Haber Ajansı, uyduyla yayın yapan eğlence kanallarının İran hükümeti tarafından Batılıların kültürel saldırısı olarak görülmesi nedeniyle suikast haberine İran basınında fazla yer verilmediğini yazdı. Reuters haber ajansı ise Karimian’ın geçen yıl İran’da gıyabında yargılanıp 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu. Haberde, Karimian’ın ‘ulusal güvenliğe aykırı eylem’ ve ‘devlete karşı propaganda’ yapmakla suçlandığı belirtildi.

ELİNDEKİ DİZİLER Gem Grup önce Londra’da kuruldu, ancak daha sonra Dubai’ye taşındı. Ağını burada genişletti. Grubun web sitesine göre 17 Farsça dil kanalı ve birer Kürtçe, Azerice ve Arapça yayın yapan kanalları var. GEM TV, ‘Muhteşem Yüzyıl’, ‘Karadayı’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ ve ‘Yaprak Dökümü’ gibi pek çok Türk dizisinin Ortadoğu satış haklarını elinde bulunduruyor.

















LALE DEVRİ KRİZİ GEM TV’nin İran’da yayına koyduğu ‘Lale Devri’ adlı Türk dizisini 2013’te aniden yayından kaldırması diziyi izleyen İranlıların tepkisine neden olmuştu. İran hükümetinin 2012’de “Muhteşem Yüzyıl” dizisine Farsça dublaj yapan kişileri de gözaltına aldığı öne sürülmüştü.

Saeed Karimian, 2015 yılında Antalya’da düzenlediği basın toplantısında, “Türkiye’de 2016 yılından itibaren 100 sinema ve 20 dizi projesine başlamak istiyoruz. 11 aydır bu projeler için fizibilite ve araştırma yapıyoruz. Dünyanın dört bir yanındaki 1400 çalışanımız, bir ay içinde bu projeler için Türkiye’ye gelecek. Gem, dünyada 8 ofisi olan çok özel bir grup” demişti.

15 BOŞ KOVAN Saldırıda kullanılan cip, delilleri yok etmek için Kemerburgaz’da yakılırken aracın çalıntı olduğu ortaya çıktı. İstanbul polisi, saldırı bölgesindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Buna göre saldırıyı düzenleyenlerin iki kişi olduğu tespit edildi. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu. Atılan mermilerin önemli kısmının hedefe isabet ettiği belirtildi. Kamera görüntülerinden, saldırganların cinayetten önce iki işadamıyla ilgili keşif yaptıkları, işyerinden ayrılış saatleri ve çıkış istikametlerini belirledikleri saptandı.

Birçok ünlü Türk dizisinin Ortadoğu’ya satış hakkını da elinde bulunduran GEM TV’nin sahibi, İran kökenli İngiliz Saeed Karimian’ın İstanbul’da infaz edilmesinin ardından çeşitli iddialar ortaya atıldı. Cinayetin ‘çete işi’ olduğu öne sürülürken yabancı basında, ülkesinde ‘Batı şovlarını yayınlayıp İslami değerlere aykırı programlar göstermek’ yüzünden son zamanlarda tehdit aldığı iddiaları da yazıldı. Ailesine göre de rejim Karimian'ın peşindeydi.