Samanyolu Haber /Gündem / İranlı medya patronuna İstanbul'da infaz! /30 Nisan 2017 08:27

İranlı medya patronuna İstanbul'da infaz!

İstanbul'da prodüksiyon ve eğlence şirketi GEM TV'nin sahibi İran uyruklu İngiliz vatandaşı Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı Maslak'ta öldürüldü.

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Olay, saat 21.00 sıralarında Maslak’ta meydana geldi. İddiaya göre, İran uyruklu İngiltere vatandaşı Saeel Karimian, aracıyla seyir halindeyken başka bir otomobil, aracın önünü kesti. Otomobilden inen iki kişi peş peşe Karimian’a ateş etti. GEM TV isimli eğlence ve dizi şirketi sahibi Saeel Karimian ve yanındaki Kuveytli iş ortağı olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Olayın ardından İstanbul Emniyeti’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü soruşturma başlattı. Cinayet Masası dedektifleri, Türk dizilerinin Ortadoğu’da satış hakkını elinde bulunduran GEM TV’nin sahibinin öldürülmesiyle ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Saldırganların çarşaflı oldukları belirlendi. Ancak hareketlerinden erkek olduklarının anlaşıldığı dile getirildi. Ekipler, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladı.

Saldırganların yakalanması ve olayın aydınlatması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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