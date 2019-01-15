İran'ın uzaya uydu fırlatma girişimi başarısız oldu

İran Telekomünikasyon Bakanı Muhammed Cevad Azeri Cehromi, Peyam adlı uydunun uzay yörüngesine yerleştirme girişiminin başarısız olduğunu duyurdu.





Cehromi, Peyam (Mesaj) adlı uydunun sabaha karşı yerel saatle 04.00'te İmam Humeyni Uzay Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.





Uydunun fırlatılması sırasında ilk iki aşamanın başarılı olduğunu belirten İranlı bakan, üçüncü aşamada gerekli hıza ulaşılamadığı için sorun yaşandığını kaydetti. Bakan Cehromi, bilim insanlarının sorunu çözmek için çalışmalara devam ettiğini belirtti. Cehromi, Dosti (Dostluk) adlı uydununsa fırlatılmayı beklediğini ifade etti.





İran ilk yerli yapım uydusu olan Ümid’i 2009 yılında yörüngeye yerleştirmişti.





ABD, İran’ın uzaya uydu fırlatma girişiminde kullandığı teknolojinin kıtalar arası güdümlü füze teknolojisiyle aynı olduğunu savunarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını ihlal ettiğini öne sürmüştü. İran ise ABD’nin iddiasını reddederek sivil amaçlı Peyam, Dosti ve Simurg adlı üç uyduyu yörüngeye yerleştirme planını uygulayacağını duyurmuştu.