Samanyolu Haber /Dünya / İran'dan yeni 'nükleer' açıklaması: Yeterli değil... /28 Haziran 2019 21:57

İran'dan yeni 'nükleer' açıklaması: Yeterli değil...

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı, Avrupa ülkeriyle diplomatik görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, Avrupalıların petrol satın almaları ya da bu mekanizma için kredi limitlerini dikkate almaları gerektiğini, aksi takdirde INSTEX'in İran'ın beklentilerini karşılamayacağını söyledi.

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İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Arakçı, İngiltere, Çin, Fransa, Almanya ve Rusya'dan gelen kıdemli diplomatlarla yapılan görüşmeler sonrası konuştu.

Reuters'in haberine göre; Arakçı görüşmeler sonrası yaptığı açıklamada; "Bir adım ileriydi ancak yine de İran'ın beklentilerini karşılamıyor. Bugün kaydedilen ilerlemenin sürecimizi durdurmak için yeterli olacağını düşünmüyorum" dedi.

Arakçı, "INSTEX'in İran'a fayda sağlayabilmesi için Avrupalıların petrol satın almaları ya da bu mekanizma için kredi limitlerini dikkate almaları gerektiğini, aksi takdirde INSTEX'in İran'ın beklentilerini karşılamayacağını" belirtti.

ABD yönetimi, İran ile BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi ve Almanya arasında 2015'te imzalanan nükleer anlaşmadan Mayıs 2018'de tek taraflı çekilmişti.

ABD'nin anlaşmadan çekilerek yaptırımları getirmesinin ardından Tahran yönetimini nükleer anlaşmada tutmak isteyen AB, İran'la ticareti kolaylaştırmak ve Avrupalı şirketleri ABD'nin yaptırımlarından korumak için INSTEX adlı ödeme mekanizmasını devreye sokmuş ancak mekanizmanın sadece ilaç ve gıda ticaretini kapsayacağı açıklanmıştı.
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