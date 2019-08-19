Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan Türkiye'ye Suriye tepkisi /19 Ağustos 2019 10:50

İran'dan Türkiye'ye Suriye tepkisi

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ‘güvenli bölge’ kurma konusundaki anlaşmasının ‘provokatif ve endişe verici’ olduğunu belirtti.

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Ankara ve Washington 7 Ağustos’ta ‘güvenli bölge’nin ABD ile birlikte yönetimi için en kısa zamanda Türkiye’de müşterek harekat merkezinin kurulması konusunda anlaşmıştı.


Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müşterek harekat merkezinin tam kapasite ile bu hafta çalışmaya başlayacağını belirtmişti.

İran’ın yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ABD’li yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusundaki son açıklama ve anlaşmalarının provokatif ve endişe verici olduğunu söyledi.
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