İran'dan Türkiye'ye Suriye tepkisi

Ankara ve Washington 7 Ağustos’ta ‘güvenli bölge’nin ABD ile birlikte yönetimi için en kısa zamanda Türkiye’de müşterek harekat merkezinin kurulması konusunda anlaşmıştı.









Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da müşterek harekat merkezinin tam kapasite ile bu hafta çalışmaya başlayacağını belirtmişti.





İran’ın yarı resmi Fars haber ajansında yer alan habere göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, ABD’li yetkililerin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma konusundaki son açıklama ve anlaşmalarının provokatif ve endişe verici olduğunu söyledi.