Samanyolu Haber /Gündem / İran'dan Türkiye'ye sert Suriye cevabı /05 Ocak 2017 09:34

İran'dan Türkiye'ye sert Suriye cevabı

Suriye'deki ateşkes ihlalleri konusunda İran'dan garantörlük görevini yerine getirmesini isteyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Tahran'dan tepki geldi.

SHABER3.COM

İran'dan Türkiye'ye sert Suriye cevabı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakan Çavuşoğlu'nun ifadeleriyle ilgili yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye'ye, İran'ı suçlayacağına silahlı grupların yaptığı sayısız ateşkes ihlallerine karşı çıkmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

İranlı Sözcü, "Türk makamlarının yapıcı olmayan açıklamaları, mevcut durumu daha da karmaşık hale getirip, Suriye krizinin siyasi çözümüne yönelik sorunları daha da arttıracaktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE GERÇEKLERE AYKIRI TUTUM SERGİLEMELİ"

İran'ın Moskova'daki üçlü zirvenin ortaklarından biri olduğunu hatırlatan Kasımi, "İran, burada varılan anlaşmanın ciddi şekilde uygulanmasının altını çizmekle birlikte, anlaşmanın bir diğer ayağı olan Türkiye'den gerçekler ve üstlendiği sorumluluklara aykırı tutum sergilemesini beklemektedir" ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİ KİM İHLAL EDİYOR?

Suriye'deki ateşkesin defalarca rejim karşıtı silahlı gruplar tarafından ihlal edildiğini ileri süren İranlı Sözcü, "Kanıtlı bilgilere göre ateşkes tek bir gün içinde 45 kereden fazla bu gruplar tarafından ihlal edildi. Gerek görülürse bunun detayları yayınlanabilir" diye kaydetti.

"TÜRKİYE, GARANTÖRLÜĞÜNÜN GEREĞİNİ YAPSIN"

Kasımi, "Türkiye, Suriye krizini sona erdirmek için kalıcı bir ateşkes ve siyasi müzakerelerin başarılı olmasını istiyorsa, muhaliflerin garantörü olarak gerekli önlemleri alarak muhalifler tarafından yapılan sayısız ateşkes ihlallerine karşı çıkmalı. Türkiye aynı zamanda başka tarafları suçlamaktan ve gerçeklere aykırı tutum takınmaktan da vazgeçmeli" dedi.

ÇAVUŞOĞLU NE SÖYLEMİŞTİ?

Bakan Çavuşoğlu, dün yaptığı bir konuşmada, Suriye'deki ateşkes ihlalleri konusunda İran'dan garantörlük görevini yerine getirerek, Şii milisler ve Esad rejimi üzerinde ağırlığını koyması gerektiğini ifade etmişti.
<< Önceki Haber İran'dan Türkiye'ye sert Suriye cevabı Sonraki Haber >>

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kardeşine sert sözler

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

Çatışma anının en net görüntüsü ortaya çıktı

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

İETT şoförünün engelli yolcuya söylediği sözlere tepki yağıyor!

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

Kahraman polis Fethi Sekin teröristlerin üzerine koşup son mermisine kadar çatışmış

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi'ne bombalı saldırı anı!

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

İzmir Adliyesi önünde patlama... Çatışma çıktı...

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

AKP'li Şevki Yılmaz canlı yayında açık açık El Kaide liderini övdü!

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Erdoğan: İçinden geçtiğimiz günler döviz alınacak değil döviz bozulacak günler...

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Abdullah Gül: Türkçe Olimpiyatları, Türkiye'ye yapılan en büyük hizmettir

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:45:56