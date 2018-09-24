İran'daki saldırının görüntüleri çıktı

İran-Irak savaşının 38'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan saldırı anını kaydeden kişiler, İŞİD tarafından teyit edildi.







İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) saldırıyı gerçekleştirenleri teşvik ettiğini ve bu kişilere gerekli araçları sağladığını savundu.





ABD yetkilileri ise, söz konusu iddiaların gerçek olmadığını, “kendi halkına baskı yapan Ruhani’nin suçluyu bulmak için aynaya bakması gerektiğini” söyledi.





İran devlet medya kanallarına göre, saldırıyı gerçekleştiren 4 kişi etkisiz hale getirildi.





Devrim Muhafızları Sözcüsü Ramazan Şerif de Ahvaz kentindeki askeri törene saldırının El Ahvaziye örgütü tarafından düzenlendiğini açıklarken, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırıdan ABD ve Orta Doğu'daki Arap ülkelerini sorumlu tutmuştu.







