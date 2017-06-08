Samanyolu Haber /Dünya / İran'da yeni bir saldırı. Bu kez asitle /08 Haziran 2017 10:49

İran'da yeni bir saldırı. Bu kez asitle

İran basını: Tahran'ın güneyinde asitli saldırı düzenlendi; 16 kişi yaralandı

SHABER3.COM

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyinde bu sabah saatlerinde "asitli saldırı" düzenlendi. İlk gelen bilgilere göre saldırıda en az 16 kişi yaralandı.

Tesnim Haber Ajansı'nın abonelerine servis ettiği haberde, motosikletli bir sürücünün, yol kenarında bekleyen kalabalığın üzerine "asit" olduğu belirtilen bir sıvı attı. Adliyeden yapılan açıklamada saldırganın gözaltına alındığı duyuruldu. Saldırının terörizmle bağlantılı olmadığı ifade edildi. Fars Haber Ajansı da saldırganın eşi ile tartışması sonrası öfkelenerek, evinden getirdiği asitli sıvıyı eşinin de bulunduğu kalabalığa savurduğunu aktardı.

Tahran'da dün iki ayrı noktaya saldırı düzenlenmişti. İran Meclis'i ve Ayetullah Humeyni Türbesi önünde düzenlenen saldırılarda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Her iki saldırıyı da terör örgütü IŞİD üstlenmişti. 
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