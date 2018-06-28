Samanyolu Haber /Dünya / İran'da Ruhani'ye ağır eleştiriler... /28 Haziran 2018 09:57

İran'da Ruhani'ye ağır eleştiriler...

İran'da 187 milletvekili Cumhurbaşkanı Ruhani'ye açık mektup yazarak ekonomideki kötü gidişattan sorumlu yöneticileri değiştirmesini talep etti. Milletvekilleri aksi takdirde meclisin devreye gireceği uyarısında bulundu.

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İran'ın yasama organı İslami Şûra Meclisi'ndeki 290 milletvekilinden 187'si, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye hitaben kaleme aldıkları açık mektupla, ülkedenin içinde bulunduğu ekonomik darboğazdan çıkabilmesi için ekonomi yönetiminin değiştirilmesini talep etti.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yayınlanan mektupta, "Ekonomi ile ilgilenen üst düzey yetkililerin son yıllardaki zayıf performansı halkta güven kaybına neden olmuştur" ifadesi yer aldı.

Mektupta Ruhani'den "ivedilikle" harekete geçmesini talep eden milletvekilleri, "ekonomiyi yöneten takımda" değişiklik yapma çağrısında bulundu. Milletvekilleri ayrıca bu tür geniş çaplı bir revizyonun ülkedeki ekonomik durumun daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı ve dinamizm getireceğini kaydetti.

İslami Şûra Meclisi üyeleri ayrıca Ruhani'nin harekete geçmemesi durumunda meclisin devreye gireceği mesajı verdi.

Ruhani'nin ekonomi takımı cumhurbaşkanı yardımcıları, bakanlar, danışmanlar ve İran Merkez Bankası Başkanı'ndan oluşuyor. İran'da meclisin üçte ikilik çoğunlukla bakanları görevden alma ya da cumhurbaşkanının yetersizliğini ilan ederek, dini lider tarafından görevden alınması sürecini başlatma yetkisi bulunuyor.

Hamaney'den gözdağı

İran dini lideri Ali Hamaney de ekonomik gidişatla ilgili bugün bir açıklama yaparak, yargıdan, "ekonominin güvenliğini tehlikeye atanların" cezalandırılması için gerekeni yapmasını istedi.

Yargı mensupları ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Hamaney, insanların çalışma ve hayat koşullarının güvence altında tutulmasını ve aksi yönde davrananlar hakkında cezai işlem yapılmasını talep etti.

Hamaney'in sözleri başkent Tahran'daki Kapalıçarşı'da Pazartesi ve Salı günleri düzenlenen "kepenk kapatma" eylemlerini gerçekleştiren esnafa gözdağı olarak değerlendiriliyor. İran riyalinin döviz karşısındaki büyük değer kaybının protesto edildiği eylemler bugün itibarıyla sona ermişti.
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