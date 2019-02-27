Samanyolu Haber /Dünya / İran'da Esad'ın ziyaretini eleştiren gazete kapatıldı /27 Şubat 2019 03:27

İran'da Esad'ın ziyaretini eleştiren gazete kapatıldı

İran'da Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın ziyaretine eleştirel yaklaşan bir gazeteye geçici yayın yasağı getirildiği belirtildi.

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Esad'ın Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası gelirken ülkede 'tartışmalı başlık atan' bir gazete de geçici olarak kapatıldı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, Kanun gazetesine geçici yayım yasağı getirdi.

Haberde, kapatma kararının gazetenin manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, bugün Esad'ın ziyaretini dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le kucaklaştığı fotoğraf eşliğinde 'Davetsiz misafir' manşetiyle verdi. 

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