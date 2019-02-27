İran'da Esad'ın ziyaretini eleştiren gazete kapatıldı

Esad'ın Tahran ziyareti sırasında İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in istifası gelirken ülkede 'tartışmalı başlık atan' bir gazete de geçici olarak kapatıldı. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, Kanun gazetesine geçici yayım yasağı getirdi.





Haberde, kapatma kararının gazetenin manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.





Reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, bugün Esad'ın ziyaretini dini lider Ayetullah Ali Hamaney'le kucaklaştığı fotoğraf eşliğinde 'Davetsiz misafir' manşetiyle verdi.



