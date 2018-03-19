'İran'da düşen uçağa uçan tabut deniyor'

Meclis'te soru önergesi veren CHP'li Tarhan, "Özellikle sivil havacılık uzmanları düşen Challenger 604 tipi uçak için uçan tabut yorumunu yapıyorlar. Yüksek irtifada hızlanması zor, basınca karşı dirençsiz bir uçak olduğu söyleniyor. Bu durumda Türkiye'de bu model uçaktan kaç tane kullanılmaktadır? 2001 model olan bu uçaklara, olası bir pilot hatası da eklendi mi, sonuç analizleri hangi şartlar altında yapılıyor? Bir daha bu tip üzücü bir olay yaşamak istemiyorsak varsa sorumluları tespit etmek zorundayız" diye konuştu.







Tarhan, "Maalesef çok üzücü bir durumla karşılaştık. Bu durumdan bir daha yaşanmaması için dersler çıkarmalıyız. Türkiye'de şirketlere ya da şahıslara ait sivil havacılık hangi düzeyde? Kullanılan jetler hangi sıklıkla denetleniyor? Kullanılan hava araçları daha önce uçuş sırasında problem yaşamış mı? Bunları öğrenmek zorundayız. 11 gencecik insanın hayatını kaybettiği elim bir kaza sonrasında kader deyip geçmeden, sebeplerini ve sonuçlarını araştırmalıyız" dedi.