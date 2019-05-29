Samanyolu Haber /Dünya / İran'da Cumhurbaşkanı danışmanı Necefi eşini öldürdü /29 Mayıs 2019 14:37

İran'da Cumhurbaşkanı danışmanı Necefi eşini öldürdü

İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin danışmanı Muhammed Ali Necefi eşini öldürdü. Muhammed Ali Necefi’nin ikinci eşi olan Mitra Necefi'nin evine düzenlenen suikast sonucu öldürüldüğü sanılıyordu.

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İran’ın yarı resmi haber ajansı ISNA, Necefi’nin ikinci eşi olan Mitra Necefi’nin, Tahran’ın kuzeyindeki evinde vurularak öldürüldüğünü yazmıştı.

Ceza Savcılığı Başkanı Muhammed Şehriyari, Necefi’nin eşini öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Necefi’nin polise teslim olduğunu belirten Şehriyari, “Necefi, ailevi anlaşmazlıklar nedeniyle eşini öldürdüğünü itiraf etti” dedi.

RÖPORTAJ VERECEKTİ İDDİASI

İran’da yayın yapan reformistlere yakınlığıyla bilinen “İnsafnews” haber sitesi muhabirlerinden Perisa Salihi, olayın duyulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, “Necefi’nin eşi dün İnsafnews’i aradı ve bize röportaj vermek istedi. Bugün ofise gelecekti ancak aynı gün öldürüldü” ifadelerini kullanmıştı.

İran'da eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani döneminde Eğitim Bakanlığı görevinde bulunan Muhammed Ali Necefi, bir süre Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yardımcısı olarak görev yaptıktan sonra 2017'de Tahran Belediye Başkanı seçilmişti. Necefi, geçen yıl çocukların dans ettiği bir etkinliğe katıldığı için yoğun eleştirilere maruz kalmasının ardından "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek istifa etmişti. Reformist kimliğiyle bilinen Necefi, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin yakın ekibinde yer alıyor.
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