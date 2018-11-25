Samanyolu Haber /Gündem / İran'da Bürokrasisinde deprem ... Çok sayıda üst düzey yetkili istifa etti /25 Kasım 2018 15:47

İran'da Bürokrasisinde deprem ... Çok sayıda üst düzey yetkili istifa etti

İran'da meclisin çıkardığı "emekli kişilerin devlet kurumlarında çalışmasının yasaklanması" yasasının ardından aralarında cumhurbaşkanı yardımcıları, valiler, belediye başkanları ve bürokratların olduğu birçok üst düzey yetkili zorunlu olarak görevinden istifa etti.

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Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin yardımcılığını veya danışmanlığını yapan 10 tanınmış isim dün istifalarını Cumhurbaşkanı'na sundu. İstifa edenler arasında yer alan Hasan Ruhani'nin kadın yardımcılarından Şahindoht Molaverdi, yayımladığı yazılı açıklamayla meclisin çıkardığı yasayı sert şekilde eleştirdi. Molaverdi, Ruhani'nin Vatandaş Haklarından Sorumlu Özel Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
14 İLİN VALİSİ KOLTUĞUNDAN OLDU

Yeni yasayla birlikte 31 ilin bulunduğu ülkede, en az 14 vali görevinden istifa ederken, hükümet bazı iller için vekaleten valiler atadı. Yeni kanun, aralarında başkent Tahran'ın da bulunduğu onlarca belediye başkanını koltuğundan etti.


İstifa eden belediye başkanları için Belediye Meclisleri yeni başkanlar seçerken, aralarında beş büyükşehir Tahran, Meşhet, Yezd, Kirmanşah ve Reşt için İstihbarat Teşkilatı'nca olur yazısı daha gelmediği için bu şehirlerdeki belirsizlik devam ediyor.
ANKARA BÜYÜKELÇİSİ DE GÖREVİ BIRAKTI

Bürokratları da kapsayan yeni kanunun uygulanmasıyla, İran'ın yurt dışındaki bazı büyükelçileri de görevini bırakmak zorunda kaldı. İstifa edenler arasında İran'ın Türkiye Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bulunuyor.
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